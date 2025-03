¿Qué es la IDNYC y de qué manera la pueden utilizar los migrantes indocumentados?

Debido a la demanda, el departamento de Servicios Sociales en Nueva York anunció la apertura de un nuevo centro para poder tramitar la credencial conocida como IDNYC, un documento oficial que le permite a los migrantes indocumentados utilizar los servicios públicos sin necesidad de revelar su estatus migratorio,

La credencial IDNYC se puede tramitar sin importar la situación migratoria de la persona y sirve como una identificación con fotografía que es aceptada en oficinas y comercios de Nueva York, por lo cual, le otorga a los migrantes la capacidad de abrir cuentas bancarias y acceder a los edificios municipales.

De acuerdo con fuentes oficiales del estado, la tarjeta únicamente está disponible para residentes de 10 años en adelante y es considerado el programa de identificación municipal más grande de los Estados Unidos, tomando en consideración que beneficia especialmente a comunidades vulnerables, como las personas que no tienen hogar.

Según los datos del ayuntamiento en Nueva York, la demanda de esta identificación aumentó un 43% durante el último trimestre del 2024 y hasta el momento, se han emitido más de un millón 600 mil credenciales, las cuales se han utilizado para obtener diversos servicios en el estado, como también membresías en algunos museos.

La Administración de Recursos Humanos en Nueva York indicó que, para poder tramitar la identificación IDNYC, es necesario que la persona interesada en obtener la credencial agende una cita presencialmente en uno de los centros de inscripción designados, cuyas ubicaciones pueden encontrarse en el sitio oficial del programa.

Las citas se liberan todos los viernes y es necesario presentar tres documentos que acrediten la identidad y al menos un documento que acredite la residencia en Nueva York, como por ejemplo: pasaporte extranjero, licencia de conducir extranjera o partida de nacimiento extranjera; tomando en cuenta que al menos uno debe presentar fotografía.

Cabe mencionar que no se aceptarán documentos vencidos y solamente serán aceptados los documentos originales o las copias certificadas por el organismo emisor, debido a que la credencial IDNYC sirve como una prueba para poder interactuar con la policía del estado y para acceder a los registros de vacunación en Nueva York.

Es importante destacar que el documento IDNYC no sirve para poder votar en las elecciones de Estados Unidos, ni como licencia de conducir, identificación del gobierno, identificación para viajar en avión, documento para trabajar legalmente en el estado o como una prueba de edad legal para tomar en bares y restaurantes del país.

"Nueva York protege la confidencialidad de todos los solicitantes y titulares de las tarjetas IDNYC en la máxima medida permitida por la ley de la nación. El estado no le pedirá a ninguna persona ningún tipo de información adicional sobre su estatus migratorio, independientemente si es irregular", señala el documento oficial del programa.

En la actualidad, se ha extendido el período de renovación hasta el 31 de diciembre del 2025 para las tarjetas vencidas en el 2020; no obstante, las credenciales IDNYC tienen una validez de cinco años para los solicitantes que tengan 16 años o más, mientras que únicamente tienen una validez de dos años para los que sean menores de 16.

