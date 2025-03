Quién es Al Green, el congresista demócrata que fue expulsado por interrumpir a Trump

El pasado martes 4 de marzo, el congresista demócrata Al Green fue expulsado de la Cámara de Representantes por interrumpir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el republicano ofrecía su primer discurso ante el Congreso estadounidense desde que regresó al poder de la Casa Blanca, el pasado lunes 20 de enero.

Luego de apuntar directamente al mandatario con su bastón dorado, el representante del estado de Texas gritó: "¡Señor presidente, usted no tiene el mandato!"; lo que desató la molestia de la bancada republicana, que defendió a Donald Trump y solicitó la expulsión de Green, quien siguió protestando a pesar de los gritos en su contra.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, llamó al orden en la sala y decidió expulsar al congresista Al Green del recinto, por lo que rápidamente los miembros del Partido Demócrata comenzaron a abuchear la decisión, mientras los republicanos gritaban al unísono: "¡Estados Unidos, Estados Unidos!".

De acuerdo con Green, el mandatario Trump no tiene la autorización para recortar el presupuesto de Medicaid, un programa destinado a determinadas personas y familias con bajos ingresos y recursos: "Merece la pena que la gente sepa que algunos de nosotros le vamos a plantar cara a este presidente", añadió Al, luego de ser expulsado.

Nacido el 1 de septiembre de 1947 en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Alexander Green es un abogado y político estadounidense de 77 años que actualmente se desempeña como representante de los Estados Unidos por parte del noveno distrito en el Congreso de Texas, correspondiente a la ciudad de Houston.

Alexander trabaja en el Congreso de EE. UU desde el 2005 y, como miembro del Partido Demócrata, Green se desempeñó como juez de paz en el condado de Harris, en el estado de Texas, desde 1977 hasta el 2004, donde se convirtió en un defensor de la Constitución estadounidense y de la frase: "Nosotros somos el pueblo".

Lea más: ¿Robert De Niro insultó a Donald Trump durante los Premios Óscar 2025?

El congresista asistió a la Universidad de Florida, a la Universidad de Howard y al Instituto de Tuskegee, pero no logró recibir la licenciatura en ninguna de estas instituciones; sin embargo, Al Green terminó alcanzando el título de "Juris Doctor" en 1973, cuando se graduó en la Facultad de Derecho de la Univsersidad de Texas.

Como miembro de la fraternidad "Alpha Phi Alpha", el representante logró conseguir el título de posgrado profesional que se obtiene al terminar la carrera de Derecho, considerado uno de los títulos más comunes para poder ejercer la abogacía en Estados Unidos, lo que le sirvió para ser elegido 11 veces como juez de paz en Texas.

Al Green es un feroz crítico del presidente Donald Trump, principalmente porque no está de acuerdo con sus numerosas políticas en relación a la Guerra de Gaza; no obstante, el demócrata ha demostrado su disconformidad con el republicano desde su primer mandato, al punto de llegar a pedir la destitución del magnate en el 2018.

Desde que Trump volvió a tomar el cargo de la Casa Blanca, el congresista ha estado anunciando que planea presentar artículos de impugnación en contra del presidente estadounidense: "Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo que se impongan por mis actos, pero no me voy a quedar callado, debemos protestar sus decisiones", agregó.

U.S. Rep. Al Green (D-TX) after being ejected from President Trump's address:



"I'll accept the punishment, but it's worth it to let people know that there are some of us who are going to stand up against this president's desire to cut Medicaid, Medicare and Social Security." pic.twitter.com/qBNK6f9qag