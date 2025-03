EE. UU. pone a prueba a su personal: Usarán polígrafo para frenar filtraciones sobre redadas

Durante la mañana de este sábado 8 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos tomó la decisión de comenzar a realizar pruebas de polígrafo a sus empleados para determinar quién podría estar filtrando información a los medios sobre operaciones de inmigración, según el canal de televisión estadounidense, NBC.

Los planes del departamento para realizar estas pruebas fueron informados por primera vez el pasado jueves 6 de marzo por el portavoz de la agencia del gobierno estadounidense que se responsabiliza de la seguridad pública, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de los medios de comunicación.

De acuerdo con NBC, el departamento ejecutivo ha comenzado a realizar pruebas de polígrafo a los empleados para "encontrar fugas", tomando en cuenta que el zar de la frontera, Tom Homan, mencionó que los arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han sido inferiores a los esperados debido a "filtraciones recientes".

A su vez, la secretaria del Departamento de Seguridad, Kristi Noem, comentó que las redadas migratorias no han cumplido con las expectativas del presidente Donald Trump "gracias a la divulgación de información confidencial", principalmente sobre operaciones planificadas y datos sobre las ciudades donde se planean los operativos.

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales el pasado viernes 7 de marzo, Kristi Noem anunció que el Departamento de Seguridad Nacional había identificado a dos "filtradores de información" que han estado compartiendo datos sobre sus operaciones y "poniendo en peligro" la vida de los agentes migratorios.

"Planeamos procesar a estos dos individuos y responsabilizarlos por todo lo que han ocasionado. Estos filtradores son criminales y nos estamos preparando para remitir a los demás perpetradores para encarcelarlos por estos delitos graves, ya que pueden enfrentar hasta 10 años de prisión federal", agregó la secretaria del departamento.

"Encontraremos y erradicaremos a todos los que filtren información. Se enfrentarán a penas de prisión y conseguiremos justicia para el pueblo estadounidense", añadió Noem; sin embargo, no está claro si esos empleados fueron identificados mediante una prueba de polígrafo, debido a que presuntamente la medida se instauró después.

Por el momento, aún no se ha revelado la cantidad de trabajadores que han sido evaluados o que pueden enfrentar pruebas de polígrafo: no obstante, el canal de televisión estadounidense, NBC, informó que, hasta ahora, solamente los empleados de las agencias del Departamento de Seguridad se han sometido a estas pruebas.

We have identified criminal leakers within @DHSgov and are preparing to refer these perpetrators to the @TheJusticeDept for felony prosecutions.



These individuals face up to 10 years in federal prison.



We will find and root out all leakers. They will face prison time & we will… pic.twitter.com/Q4goKxXDhY