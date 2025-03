Redadas en EE. UU.: ICE arresta a una madre mientras cuidaba a su hija con cáncer de huesos

Durante la tarde del pasado domingo 2 de marzo, una redada migratoria realizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ​(ICE, por sus siglas en inglés) dividió a una familia latinoamericana ubicada al este de Los Ángeles, California, debido a que los agentes separaron a una madre de su hija con cáncer.

A través de redes sociales se compartió un video en el que se logra observar el momento en donde los agentes de ICE arrestan a una madre latina inmigrante, llamada Yolanda Pérez, durante una redada migratoria en la ciudad angelina. Sin embargo, lo más llamativo fue que la mujer lloraba porque dejó sola a su hija, Xitlali Tejeda.

Yolanda fue arrestada a pocos metros de su casa y su segundo hijo fue el encargado de grabar la detención, por lo que rápidamente comenzó a pedirle la orden de arresto a los agentes migratorios; no obstante, los funcionarios de ICE ignoraron las palabras del hombre y siguieron con el operativo, llevando a Pérez a uno de los vehículos.

Unos minutos después, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas capturó al primer hijo de de la detenida, Jonathan Tejeda, debido a que ellos dos son los únicos de la familia que nacieron en el extranjero e ingresaron ilegalmente al país, por lo que sus hermanos estadounidenses se quedaron solos y aún necesitan la ayuda de Yolanda.

Xitlali lucha contra el cáncer

De acuerdo con el segundo hijo de Yolanda Pérez, su hermana Xitlali Tejeda se ha vuelto totalmente dependiente de su mamá para sus cuidados y tratamientos, por lo que buscará evitar la deportación de su madre mientras continúa luchando contra el cáncer: "Ella significa todo para mí, es como mi mano derecha", agregó la joven de 19 años.

El pasado viernes 7 de marzo se llevó a cabo la primera audiencia de la madre de familia inmigrante detenida en el condado de El Monte, debido de que ahora enfrenta un proceso de deportación mientras su hija espera impacientemente: "Ella me cocina y hace todo por mí. Me cambia, me baña, está ahí y no me deja sola”, añadió Xitlali.

"Es muy triste y muy frustrante porque no pude y no puedo hacer nada. Sólo trato de decirles a los demás que mantengan la calma, que estamos haciendo todo lo que podemos”, comentó la adolescente que padece cáncer de huesos y depende completamente de su madre como su cuidadora principal, sobre todo en las quimioterapias.

Por el momento, lo único que se sabe es que Yolanda fue arrestada afuera de su casa mientras barría porque los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas habían llegado a la vivienda en busca de su hijo Jonatahn Tejeda, quien era buscado por las autoridades por múltiples condenas no violentas de posesión de drogas.

Según Xitlali, su madre fue emboscada para atraer a Jonathan, y cuando su hermano intentó intervenir, él también fue detenido: "Los agentes de ICE salieron de sus vehículos y todo fue muy rápido. Los detuvieron y los arrestaron, a pesar que los vecinos vieron lo que pasaba e intentaron salier a desafiar a las autoridades", argumentó.

A pesar de no haber presentado una orden judicial, tras la detención de Yolanda Pérez, ICE detalló que Jonathan Tejeda "no solo entró de manera irregular al país". sino que también ha sido condenado por numerosos cargos a lo largo de los años, como conducir sin licencia, robo de propiedad, recepción de correo robado y posesión ilegal.