Donald Trump asegura que los aranceles a México y Canadá podrían subir con el paso del tiempo

Durante la mañana de este domingo 9 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó en una entrevista que se emitió en el programa "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo" del canal de televisión estadounidense, Fox News, en donde habló sobre los aranceles recíprocos que entrerán en vigor el 2 de abril.

De acuerdo con el mandatario republicano, el aplazamiento por 30 días que se le otorgó a México y Canadá simplemente fue "un pequeño respiro" para todos, tomando en consideración que los aranceles sobre algunos productos canadienses y mexicanos “podrían llegar a subir” conforme el paso de los meses y eso "solo el tiempo lo dirá".

El tema de los aranceles empezó a inicios de febrero, cuando Donald Trump anunció aranceles del 25% a sus países vecinos, sin embargo, estos aranceles se retrasaron un mes y se impusieron para el pasado martes 4 de marzo; no obstante, el presidente posteriormente decidió pausarlos nuevamente otro mes, hasta principios de abril.

Por su parte, el magnate neoyorquino no quiso predecir si Estados Unidos iba a sufrir una recesión económica en el 2025, debido a que eso refleja una disminución de la producción, el empleo y el ingreso, entre otros indicadores, ya que es un periodo en el que la actividad económica de un país se contrae por dos trimestres consecutivos.

Desde que inició el segundo mandato del republicano, Donald Trump ha seguido realizando diversos cambios en sus planes arancelarios; como por ejemplo, el pasado viernes 7 de marzo amenazó con nuevos aranceles a la madera y a los productos lácteos de Canada, los cuales problablemente entrarán en vigor el lunes 10 de marzo.

Los cambios de opinión por parte de Trump, en donde anuncia pausas de un mes en la mayoría de sus aranceles, también afecta las decisiones de los demás mandatarios, como es el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien pospuso los aranceles de represalia; mientras que el primer ministro de Canadá sí los mantuvo.

El canadiense Justin Trudeau dijo en una conferencia de prensa, el pasado jueves 6 de marzo, que estos cambios en las políticas arancelarias "corren con el riesgo de generar una guerra comercial" entre Canadá y los Estados Unidos en el futuro previsible, debido a que se perdió el tratado de libre comercio que comenzó en el 2020.

A su vez, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, confirmó el sábado 8 de marzo que los aranceles del 25% prometidos por el presidente Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio si comenzarán el próximo 2 de abril y "ya no habrá marcha atrás", ni ningún tipo de atraso que pueda posponer estas medidas.

Según Howard Lutnick, los aranceles prometidos por Donald Trump "continuarán hasta que el presidente se sienta cómodo" con la forma en la que México y Canadá están manejando el flujo de fentanilo y la migración irregular, debido a que los movimientos del republicano son parte de una guerra contra las drogas y la inmigración ilegal.

"Lo que sucede fue que Donald Trump lanzó una guerra contra las drogas, no una guerra comercial, y fue parte de la negociación lograr que Canadá y México dejaran de enviar fentanilo a través de nuestras fronteras; y como los hemos visto progresar, hemos relajado algunos de los aranceles que les pusimos", agregó Lutnick en ABC News.

Maria Bartiromo interview with President Trump part 1-The globalists have been ripping us off pic.twitter.com/qaK7HkB1yd