Quién es “El Greñas de Stoners”, uno de los máximos jefes de la Mara Salvatrucha que se encuentra entre los deportados por EE. UU. a El Salvador

Doscientas treinta y ocho personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua y 23 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) ingresaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, como parte de un acuerdo entre Estados Unidos y ese país, consecuencia de las políticas migratorias y de seguridad impulsadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El acuerdo fue anunciado formalmente el domingo 16 de marzo. Según el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, estas personas permanecerán en las cárceles de ese país durante un año, con posibilidad de ampliar ese período.

Entre los 238 trasladados se encontraba César Humberto López Larios, alias “El Greñas de Stoners”, uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha.

El traslado de López Larios fue confirmado por una carta del Departamento de Justicia de Nueva York, en la que se describe: César López Larios, quien fue objeto de los Documentos Sellados, fue transferido a custodia de inmigración y, como se nos informó esta mañana, deportado a El Salvador.

Esta información puede confirmarse en un video difundido por Bukele, en el que se observa a López Larios descender del avión, ser trasladado al Cecot y, de rodillas, uno de los guardias le pregunta su nombre, a lo que el detenido responde: César Humberto López Larios.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6