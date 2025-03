Cuánto pagará Estados Unidos a El Salvador por albergar a miembros del Tren de Aragua en sus cárceles

En un acuerdo reciente, el gobierno de Estados Unidos pagará a El Salvador US$6 millones por encarcelar, durante un año, a aproximadamente 300 presuntos miembros de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua.

Este convenio surge como consecuencia de las políticas migratorias y de seguridad impulsadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones enfatizó la necesidad de combatir a organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, amenazan la estabilidad de Estados Unidos.

En ese contexto, el Departamento de Estado designó recientemente al Tren de Aragua y a otros grupos delictivos latinoamericanos como organizaciones terroristas globales, lo que permitió acciones más enérgicas contra sus miembros.

Por su parte, El Salvador, bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, ha convertido las cárceles del país, especialmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en símbolo de su enfoque de “mano dura” contra el crimen organizado. Esto facilitó las negociaciones entre ambos gobiernos, que culminaron en un acuerdo para trasladar a miembros del Tren de Aragua y a otros criminales a prisiones salvadoreñas.

El acuerdo fue anunciado formalmente el domingo 16 de marzo, cuando 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua y 23 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) ingresaron al Cecot.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable). The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

Según Bukele, estas personas permanecerán en las cárceles salvadoreñas durante un año, con posibilidad de ampliar ese período. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el número de miembros del Tren de Aragua enviados a El Salvador fue de 250, una discrepancia que no ha sido aclarada oficialmente.

“Como prometió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también ahorrará dólares de nuestros contribuyentes”, compartió Rubio en su cuenta de X.

We have sent 2 dangerous top MS-13 leaders plus 21 of its most wanted back to face justice in El Salvador. Also, as promised by @POTUS, we sent over 250 alien enemy members of Tren de Aragua which El Salvador has agreed to hold in their very good jails at a fair price that will…