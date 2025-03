“¡De rodillas!”: el video que muestra cómo el gobierno de Bukele recibe a miembros del Tren de Aragua y la mara Salvatrucha deportados por Trump

En el video publicado por el mandatario salvadoreño en sus redes sociales se ve cómo las autoridades bajan de los aviones a los detenidos, ante un fuerte despliegue policial.

Posteriormente, los miembros de las estructuras criminales son trasladados al CECOT en varios buses custodiados por decenas de patrullas.

“¡De rodillas!”, grita uno de los agentes penitenciarios al recibir a los detenidos dentro del centro carcelario.

“Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, por un período de un año (renovable)”, publicó Bukele en inglés en X.

Añadió que “Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros”, lo que “contribuirá a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”, que “actualmente, cuesta 200 millones de dólares al año”.

Según una publicacion de La Prensa Gráfica, el gobierno de Estados Unidos pagaría a El Salvador US$20 mil al año por cada miembro de la estructura criminal que albergue en sus prisiones. Esta información publicada por el medio salvadoreño se basa en un memorando obtenido por la agencia de noticias AP.

El mandatario salvadoreño destacó que “Estados Unidos también nos ha enviado a 23 miembros de la (pandilla) MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos es miembro de la estructura más alta de la organización criminal”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo que el traslado se dio bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada la víspera.

Rubio detalló en X que Bukele había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua “en sus excelentes cárceles a un precio justo”, lo que en su opinión “también ahorrará dinero” a los contribuyentes estadounidenses.

“Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos”, añadió en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio, sin embargo, dijo que los miembros del Tren Aragua enviados a El Salvador fueron 250 y no 238 como aseguró Bukele.

We have sent 2 dangerous top MS-13 leaders plus 21 of its most wanted back to face justice in El Salvador. Also, as promised by @POTUS, we sent over 250 alien enemy members of Tren de Aragua which El Salvador has agreed to hold in their very good jails at a fair price that will…