Mundial de futbol 2026: camisolas para fanes y souvenirs que Guatemala exporta a Estados Unidos

La industria de vestuario y textiles de Guatemala se ha subido a la ola mundialista del futbol y es una de las proveedoras de las tiendas de marca en Estados Unidos, con camisolas para los seguidores de los diferentes equipos, así como souvenirs como camisas polo u otras prendas alusivas a los jugadores o a los equipos.

Durante la temporada de la Copa del Mundo 2026, este sector enviará alrededor de 1.6 millones de prendas a EE. UU., lo que representará unos US$7 millones en exportaciones, indicó Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex).

Esta labor se realiza con entre 1 mil 500 y 2 mil 000 empleos directos e indirectos.

El ejecutivo dijo que ya empezó la venta de camisas, porque es el momento en que los seguidores comienzan a pedirlas personalizadas; además, ya saben dónde jugarán los equipos y se preparan para asistir a las diferentes actividades.

Cuando está en desarrollo el torneo, y si algún país da la sorpresa de avanzar, las personas comienzan a comprar prendas de ese equipo. También se registran compras porque los diseños son atractivos, ya que muchos equipos presentan nuevas camisolas para el Mundial, agregó.

Las productoras que se dedican a este tipo de prendas, que trabajan con sublimación y microfibra, ya fabrican y han hecho envíos, pero continúan confeccionando durante el desarrollo del evento, añadió. Incluso muchas de las fábricas que confeccionan ropa de niño están recibiendo pedidos de camisolas o souvenirs.

No solo se trata de camisas para los fanes, sino también de camisas polo, chalecos, chumpas, pantalonetas y otras prendas.

“Ya está en efervescencia, ya están todos los diseños listos solo para hacerse” y seguir atendiendo la demanda, agregó Ceballos.

En este momento ya se empezaron a enviar prendas y las tiendas están surtidas y listas, “porque ya es una fiebre mundialista”, expresó.

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Las prendas se elaboran bajo licencia que se paga a las marcas y a la federación, según el directivo.

El sector se prepara dependiendo del movimiento que pueda generarse. Por ejemplo, las camisolas más vendidas son las de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros jugadores, y si sus equipos llegan a la final del campeonato, aumenta la demanda.

También depende del avance de los equipos, porque si tienen camisas de uno que queda fuera del torneo, estas ya no se venden y queda inventario, por lo que debe trabajarse de forma organizada y conforme a los pedidos.

A Guatemala le hacen pedidos inmediatos por la rapidez de la confección derivado de la especialización que ha logrado el país, y la llegada del producto a su destino en poco tiempo, debido a la cercanía con EE. UU., explicó el ejecutivo.

Las fábricas de confección tienen listas las líneas de producción para recibir pedidos que pueden ser de 10 mil camisas de algún jugador o equipo en particular, según indicó.

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El tiempo promedio para tener listas las camisolas es de unos 10 días; sin embargo, en torneos como estos hay prendas que se pueden confeccionar en un día y estar en EE. UU. al día o dos días siguientes, dijo Ceballos.

“En todas las etapas de la cadena hay inventarios listos para salir e ir atendiendo los pedidos”, dijo el vicepresidente de Vestex.

Para ello, las fábricas se preparan con las camisas listas, ya que todas llevan cortes diferentes. En estos casos, por ejemplo, las camisolas de Argentina, de Messi o de Ronaldo están listas; ya tienen la tela preparada para sublimarla y enviarla. Otras ya están sublimadas.

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También hay prendas listas en las líneas de sublimación, confección y venta; “es decir, en toda la cadena”, comentó el ejecutivo. Mientras las tiendas tienen inventario a disposición del público, las fábricas cuentan con prendas terminadas para preparar y enviar, que pueden llegar al día siguiente. Hay camisolas impresas sin nombre, a la espera de la orden, y tela blanca lista para cortarse y confeccionarse, fue indicando Ceballos al explicar detalles del proceso.

Ahora, con las dificultades en el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, y los problemas para transitar por Panamá, que han recargado los traslados, las fábricas en Guatemala “se prepararon bien con los inventarios, porque la oportunidad es única y cuando se termina el torneo se termina la oportunidad”. Luego se sigue demandando, pero solo de algunos equipos o jugadores, principalmente del campeón.

Cuando hay prendas adelantadas y el equipo queda eliminado, se venden posteriormente; ese es el riesgo en este tipo de eventos. Sin embargo, los fabricantes no tienen problema, porque si se producen es porque ya existe un pedido, pero se despacha hasta que el cliente lo autoriza, ya que almacenar inventario en EE. UU. es más caro que hacerlo en Guatemala.

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El transporte es eficiente y rápido, porque en campeonatos como estos los envíos se hacen por vía aérea, agregó.

El ejecutivo indicó que ya se realizaron los primeros envíos por vía marítima y que están listos para el resto de pedidos, los cuales, dependiendo de la urgencia, se enviarán por vía aérea.

El sector guatemalteco también fabrica camisolas para los fanes de los equipos de futbol americano, y en especial para el Super Bowl, además de los equipos de baloncesto.

Por ejemplo, en el 2018, el traspaso de LeBron James, la superestrella de la NBA, a Los Angeles Lakers, generó esta semana a las fábricas guatemaltecas contratos por 60 mil playeras del célebre equipo y con el nombre de ese jugador, las cuales serán exportadas a EE. UU.

También se ha confeccionado uniformes para los jugadores, muchos de ellos estrellas deportivas.

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