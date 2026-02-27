Sector de vestuario y textiles prevé recuperar este año los niveles de exportación del 2024, al ser excluido del arancel del 10%

A partir del 24 de febrero último, el sector de vestuario y textiles de la región CAFTA-DR, incluido Guatemala, entra sin arancel a EE. UU., y el 89% de lo enviado desde el país a ese mercado cumple con ese origen, citó Vestex.

En el 2025, los costos, pero principalmente la incertidumbre provocada por el arancel recíproco global de 10% establecido por Estados Unidos, afectaron al sector. Aunque, según el Banco de Guatemala (Banguat), en ese año fue el primer sector de exportación del país con US$1 mil 543.6 millones, registró una caída de US$73.7 millones (-4.6%) en artículos de vestuario con respecto del 2024.

Mientras que, en textiles o telas, se exportaron US$347.7 millones, un crecimiento de US$32.2 millones (10.2%) en comparación con el año anterior.

Se esperaría volver, por lo menos, a los niveles del 2024, lo cual podría significar un crecimiento de entre 4% y 6% respecto del año pasado, refirió la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex).

Por la incertidumbre ocasionada, muchas de las órdenes se movieron a El Salvador y otros países de Asia. Además, las marcas mantienen incertidumbre sobre los cambios que se han venido dando en materia de aranceles, por lo que la planificación está siendo complicada, se añadió.

El 89% es de origen CAFTA

Alrededor del 89% de las exportaciones guatemaltecas de artículos de vestuario y textiles son de origen bajo el DR-CAFTA, según información del sector, que citó datos de la Aduana de EE. UU.

Ahora, Vestex espera que haberle quitado el arancel al sector dé más certeza a los compradores, coincidieron el presidente y el vicepresidente de Vestex, Carlos Arias y Alejandro Ceballos, respectivamente.

Arias expuso que lo importante de la exención es que manda un mensaje de certeza a los clientes.

“Esa certeza no se tenía porque aún se estaba esperando la publicación del acuerdo firmado entre Guatemala y EE. UU., donde vestuario y textiles está exento del arancel” y la nueva decisión del presidente Donald Trump agiliza el cero arancel para ese sector de Guatemala, agregó.

“Eso para nosotros es muy bueno, porque lo que le da a nuestros clientes es la confianza de que pueden colocar órdenes de pedido con Guatemala porque ya es una decisión tomada y, después de que pasen los 150 días, se espera que el acuerdo con Guatemala ya esté vigente”.

En tanto, Ceballos explicó que ahora el sector guatemalteco está en una posición más competitiva porque queda con cero aranceles, mientras que uno de los mayores competidores, como Vietnam, queda con 28.4%, agregó el ejecutivo. También aparece con mayores aranceles China, con más de 20%, entre otros países.

Otro aspecto positivo para Guatemala es que, al ser región CAFTA, Nicaragua, que tenía 18% de tasa, ahora también quedó con cero aranceles. El 50% de los textiles o telas que exporta Guatemala se destina a Nicaragua, ya que ese país efectúa mucha confección, explicó Ceballos.

El nuevo arancel y sus exenciones pueden dar más certeza a los compradores ya que, aunque solo tiene un plazo de 150 días (unos cinco meses), en ese tiempo se puede lograr poner en vigencia el acuerdo recíproco firmado entre ambos países, que también deja exento al sector, expusieron los ejecutivos.

“Lo bueno es que puede generar más certeza; lo malo es que dependemos de la oficina del presidente de Estados Unidos, pero ya nos dimos cuenta de que sí le importan los textiles de Centroamérica o de la región CAFTA”, comentó Ceballos.

Ahora el sector reforzará su logística y, conforme vaya recibiendo más pedidos, pondrá a operar máquinas que estaban paradas, lo que conlleva empezar a reactivar empleos, se agregó.

Ceballos refirió que ya se empezaron a recibir más pedidos esta semana.

Arias dijo, sin embargo, que para el 2026 aún es muy temprano proyectar el comportamiento para el cierre del año, aunque percibe que será positivo

“La incertidumbre que ha habido alrededor de todo esto es tan grande que nuestros clientes ahorita están analizando lo que ha sucedido”, y considera que “en unas semanas, cuando ya hayan podido procesar cómo queda el mundo con las nuevas decisiones en EE. UU., los clientes van a llegar a la conclusión de que Guatemala y la región centroamericana vale la pena como fuente de producto”.

Antes de que se le diera la exención al sector, las previsiones para el 2026 eran de un crecimiento muy pequeño, ya que se veía mucha incertidumbre en el ambiente, y estimaban que podrían mantenerse en la cifra de ventas del año pasado; pero ahora, con la exención, esperan crecer un poco, comentó.

El sector quedó en el 2025, según los números del Banguat, un poco por debajo del 2024, por lo que cree que este año se debe recuperar el porcentaje que se perdió y espera que, si los clientes se animan a tomar decisiones pronto y empiezan a hacer más pedidos, puedan mejorar esa cifra, añadió Arias.

Contexto

Luego de pasar varios años con arancel cero, al sector, de igual forma que al resto de productos guatemaltecos, se le impuso desde abril del 2025 un arancel recíproco del 10% para ingresar a Estados Unidos.

La Corte Suprema de ese país anuló los aranceles recíprocos el 20 de febrero.

Mientras que ese mismo día el presidente de EE. UU., Donald Trump, aprobó un nuevo arancel del 10% bajo otra legislación, pero en esta ocasión exime al sector de vestuario y textiles que cumpla con el origen del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

Con ello, a partir del 24 de febrero último, el sector de vestuario y textiles de la región, incluido Guatemala, entra sin arancel a EE. UU.

En cifras