Cencit urge publicar el Acuerdo de Comercio Recíproco y gestionar eliminación del arancel del 10% en EE. UU.

La entrada en vigor del arancel temporal del 10% en Estados Unidos reconfiguró el panorama para las exportaciones guatemaltecas. Si bien la mayoría de productos mantiene acceso libre de impuestos, el sector empresarial organizado pidió al Gobierno acelerar la publicación y vigencia del Acuerdo de Comercio Recíproco con EE. UU. y gestionar la eliminación del tributo que aún impacta a una parte de los envíos.

Jacobo Pieters, jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, explicó que el 72.5% de las exportaciones nacionales hacia el mercado estadounidense quedó exento del nuevo arancel aplicado bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Según el análisis del sector, ese porcentaje equivale a más de US$3 mil 600 millones en ventas.

La medida, vigente por 150 días, sustituyó al arancel previo que había sido anulado por la Corte Suprema de EE. UU. y establece un impuesto general del 10% para los productos que no figuran en el listado de exclusiones.

De acuerdo con Agexport, el 27.5% restante de las exportaciones —unos US$1 mil 300 millones— sí deberá pagar el 10%. Entre los productos afectados figuran vegetales, algunas frutas como melón y sandía, berries y otros bienes agrícolas y manufacturados que no fueron incluidos en la proclamación de excepciones.

El nuevo esquema mantiene sin impuesto a varios productos agrícolas que ya habían sido exentos desde noviembre del año pasado, así como a textiles y vestuario de origen Cafta, que continúan ingresando con arancel cero bajo ese tratado.

Llamado empresarial

Ante este escenario, la Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional (Cencit), integrada por distintas cámaras y asociaciones, señaló que Guatemala consolida acceso libre de arancel para cerca del 70% de sus exportaciones hacia un mercado de más de 340 millones de consumidores.

Para el sector privado, este acceso representa una señal positiva para el comercio bilateral y para cientos de miles de empleos vinculados a las exportaciones. Sin embargo, advirtieron que aún existe un segmento relevante que enfrenta el 10% adicional, lo que reduce competitividad frente a otros países.

Por ello, Cencit solicitó al Gobierno avanzar en la publicación del Acuerdo de Comercio Recíproco en el Diario Oficial y cumplir oportunamente los compromisos asumidos, con el fin de que el instrumento entre en vigor “a la brevedad posible”.

Asimismo, pidió impulsar gestiones diplomáticas y técnicas para lograr la eliminación del arancel del 10% aplicado a los productos que no fueron excluidos en la sección 122.

CENCIT .

Tras la publicación de las guías operativas emitidas por la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), Guatemala consolida acceso libre de aranceles para la mayoría de sus exportaciones hacia EE.UU. #ComercioRecíproco #Guatemala pic.twitter.com/T2RvMajQMv — CENCIT_GUA (@CencitG) February 24, 2026

Compromisos y nuevas oportunidades

En paralelo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que los acuerdos comerciales recientes abren oportunidades para productos agrícolas estadounidenses. En el caso de Guatemala, se menciona acceso a un mercado superior a US$100 millones para etanol y lácteos.

Uno de los compromisos asumidos por Guatemala en el marco del acuerdo recíproco es implementar la mezcla de etanol en las gasolinas y realizar esfuerzos para la compra de 50 millones de galones de etanol estadounidense.

Mientras el arancel temporal estará vigente hasta finales de julio, el sector exportador mantiene mesas técnicas con el Ministerio de Economía para ampliar las exclusiones y reducir el impacto sobre los productos que aún pagan el tributo.

El desenlace dependerá, en buena medida, de la rapidez con que se formalice el acuerdo bilateral y de las gestiones que logre concretar el país para proteger la competitividad de sus exportaciones en su principal socio comercial.