Sectores piden claridad tras suspensión de aranceles y anuncio de nuevo impuesto por Trump

Después de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de anular los aranceles recíprocos implementados por el presidente Donald Trump en abril del 2025, y el anuncio del mandatario sobre nuevos tributos del 10%, sectores en Guatemala han reaccionado.

Consideran que es necesario actuar con prudencia hasta analizarse la nueva orden ejecutiva del gobierno de EE. UU. No obstante, algunos opinan que se debe avanzar con la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio Recíproco, firmado a finales de enero por ambos países, ya que su contenido va más allá de los aranceles y establece compromisos que Guatemala debe cumplir para facilitar el comercio.

Crea incertidumbre

El Ministerio de Economía indicó que, luego de la suspensión de los aranceles, el país estará atento a la implementación de las nuevas medidas. Sin embargo, advirtió de que el entorno aún presenta elementos de incertidumbre, por lo que es prematuro anticipar cambios concretos en las condiciones de comercio.

Anunció que mantendrá un monitoreo técnico constante y evaluará oportunamente posibles impactos.

“El Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso con reglas claras y previsibles que fortalezcan el comercio y protejan el empleo vinculado a las cadenas exportadoras”.

Asimismo, se informó que el Mineco seguirá avanzando en la implementación de los compromisos adoptados mediante el Acuerdo de Aranceles Recíprocos entre Guatemala y EE. UU., firmado en enero, por los beneficios que puede generar en facilitación del comercio, inversión y empleo en ambos países.

Se fortalecerá también el diálogo con EE. UU. para promover un comercio bilateral libre y transparente, que beneficie a ambas naciones y reafirme el rol del país como socio estratégico y proveedor confiable.

No obstante, aún deben emitirse disposiciones oficiales por parte de EE. UU. y clarificarse su implementación.

Nuevo análisis

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), explicó que, aunque el criterio de la Corte es vinculante, sus efectos operativos dependerán de los procesos de implementación y plazos en EE. UU.

También deberá analizarse la aplicación de la nueva orden ejecutiva, que incluye un tributo global del 10% con base en la sección 122 y ciertas exenciones.

Según la Casa Blanca, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permite abordar desequilibrios graves en la balanza de pagos mediante recargos sobre importaciones, sin requerir la aprobación del Congreso para cada caso específico.

Esto lo diferencia de aranceles anteriores que se basaban en otras secciones o en acuerdos internacionales, y que enfrentaron obstáculos legales por exceder la autoridad ejecutiva o por no estar directamente vinculados a problemas específicos de pagos internacionales.

Se está a la espera de cuándo se aplicará en la práctica la suspensión del arancel recíproco, que en el caso de Guatemala es del 10%, ya que se requieren cambios en aduanas con base en la resolución de la Corte y los procedimientos administrativos correspondientes.

Según explicó Caballeros hay excepciones a los textiles y prendas de todos los países CAFTA-DR, otros productos industriales, y algunos productos agrícolas. Para caso Guatemala es relevante que se mantienen en exclusiones banano, café, papaya, aguacate, cacao y algunos otros, originalmente incluidos en excepciones de septiembre/noviembre 2025.

Sin embargo, expuso que es necesario esperar la guía de aduanas (CBP Guide) para confirmar la lista arancelaria completa.

Consultada Caballeros si el acuerdo recíproco firmado por Guatemala sigue en pie, refirió que este se mantiene, ya que son compromisos legales vinculantes como dice el texto emitido, puesto que fueron firmados por las autoridades de comercio de ambos países. La resolución de la corte no anula esos compromisos. No tiene ese efecto en absoluto.

En un aviso a sus socios, Camagro informó que la resolución limita el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) como base para medidas arancelarias amplias y abre un período de ajuste institucional en la política comercial estadounidense. Agregó que la administración Trump dispone de otros mecanismos legales en materia comercial, como la sección 232, la sección 301, las salvaguardias —sección 201— u otros. Por ello, considera prematuro anticipar el rumbo de las decisiones.

Caballeros recordó que algunos de esos mecanismos ya se han aplicado para Guatemala, como en el caso de los aranceles al acero y al aluminio.

Detalles de la orden

Según el documento publicado por la Casa Blanca el 20 de febrero, en el caso de los artículos de textiles y prendas de vestir de Guatemala que ingresan actualmente libres de impuestos a Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (Cafta-DR) están explícitamente exentos del nuevo arancel del 10%.

Además, el Gobierno de EE. UU. ha declarado que continuará honrando sus acuerdos de comercio recíproco legalmente vinculantes, lo que incluye el Cafta-DR, y espera que sus socios comerciales mantengan el mismo compromiso.

El documento también detalla que el presidente Trump ha instruido a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) utilizar su autoridad para investigar cualquier acto, política o práctica que se considere irrazonable o discriminatoria y que restrinja el comercio de EE. UU.

En el caso de los productos de Guatemala que no entren en la categoría de textiles bajo el Cafta-DR, o que no formen parte de las exenciones generales —como ciertos productos agrícolas específicos, farmacéuticos o minerales críticos—, estarán sujetos al arancel del 10% a partir del 24 de febrero del 2026, refiere la orden ejecutiva firmada por Trump.

Condiciones claras

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) expresó que respetan el marco institucional de EE. UU. y las decisiones adoptadas por sus autoridades y que mantiene comunicación con el Mineco para el seguimiento técnico de la información y para evaluar cualquier posible efecto en los flujos comerciales.

“Para Guatemala, lo fundamental es que el comercio internacional continúe desarrollándose dentro de reglas claras y mecanismos institucionales establecidos” añadió indicando que están dando seguimiento técnico a la información disponible para evaluar cualquier posible efecto en los flujos comerciales, y se mantienen atentos a cualquier información adicional.

Nuevo escenario

Waleska Sterkel, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham), señaló que se abre un nuevo escenario jurídico en temas comerciales con la decisión de la corte y el nuevo tributo global.

En el caso de Guatemala, que acaba de firmar un Acuerdo Recíproco Comercial, considera que el 70% de los productos se mantendrían con 0%. “Es importante que Guatemala cumpla con los acuerdos asumidos”, que incorporan elementos de facilitación del comercio, seguridad económica e inversión, remarcó.

Sterkel instó a los agentes económicos a observar cómo evolucionan las decisiones en EE. UU., ya que en conversaciones recientes con otras Amcham aún hay incertidumbre. Añadió que es esencial continuar con la implementación de los acuerdos del 30 de enero.

Apelan a la cautela

Francisco Viteri García-Gallont, director de Agropecuaria Popoyán, destacó que ya existe una primera lista de productos guatemaltecos que ingresan sin tributos a EE. UU., como resultado del trabajo conjunto entre ambos gobiernos. Señaló que aún hay productos que no están incluidos, pero que se avanza para incorporarlos.

El exviceministro Enrique Lacs Palomo explicó que la imposición de un tributo general del 10% con base en la sección 122 excluiría a los países con acuerdos vigentes. Sin embargo, es necesario analizar su implementación.

El consultor Luis Pedro Cazali recordó que este tipo de medidas, por su naturaleza legal, no son indefinidas y deben retirarse en un plazo de 150 días.

Orden ejecutiva de Trump

El nuevo arancel basado en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, dejará fuera de la medida a productos como minerales críticos, metales usados en moneda, productos energéticos, informó la Casa Blanca en un comunicado oficial.

Productos ganaderos y agrícolas que habían sido exceptuados en sus aranceles anteriores por presión de empresarios y consumidores también permanecen fuera del gravamen, según la misma fuente.

Los bienes de Canadá y México bajo el T-MEC y textiles de Centroamérica también quedan al margen. También se mantendrán libres de aranceles libros, donaciones y equipaje acompañado, con el objetivo de "proteger la economía interna" y garantizar que la medida se enfoque en los desequilibrios de pagos internacionales.

Trump consideró que los magistrados que fallaron en su contra lo hicieron "influenciados por intereses extranjeros”, después del dictamen, que podría significar el reembolso de entre US$175 mil millones y US$240 mil millones recaudados con los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril del 2025, entre otras medidas.