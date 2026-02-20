Trump reacciona al fallo de la Corte Suprema y anuncia un arancel global del 10%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó decepcionado por la resolución de la Corte Suprema que detuvo los aranceles por considerar que extralimitaba su autoridad.

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

También cuestionó a los jueces demócratas porque “votarán en contra de cualquier cosa que haga a Estados Unidos fuerte, saludable y grande de nuevo”.

Trump afirmó que las tarifas han servido para detener al menos cinco de las ocho guerras cuya conclusión se ha atribuido.

El republicano aseguró que la ley le permite “hacer lo que quiera”; no obstante, evita que pueda cobrar “una pequeña cuota”.

Añadió que su gobierno tiene otras alternativas para obtener más dinero, y adelantó que podría utilizar métodos, prácticas y estatutos más severos que los aranceles.

.@POTUS: "Effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs remain in place... Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged." pic.twitter.com/LLMeyj92SE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 20, 2026

“Se utilizarán ahora otras alternativas para sustituir las que el tribunal rechazó incorrectamente”, aseveró.

Llamó “escorias” a quienes denunciaron la imposición de los aranceles.

“El tribunal dijo que… no puedo cobrar ni un dólar a ningún país bajo la IEEPA… pero se me permite cortar todo comercio o negocio con ese país”, señaló.

Trump calificó el fallo como “defectuoso”, ya que no menciona los aranceles ya cobrados ni su eventual devolución.

Statement from President Donald J. Trump pic.twitter.com/YSI0KZvhOe — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 20, 2026

Aclaró que todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y los de la Sección 301 siguen vigentes.

.@USTradeRep Ambassador Greer: "We have a lot of tools out there. We have Section 122, which will be signed today... We have Section 301 investigations... we're going to keep addressing this so that the deficit can keep going down." pic.twitter.com/OQ9HNCkxJJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 20, 2026

“Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, además de los aranceles normales ya vigentes”, anunció.

Consultado acerca de qué se hará con los países que ya tienen acuerdos comerciales y quieren renegociar expresó que “Los países que nos trataron mal van a tener que pagar por ello y los países que se portaron bien con nosotros serán tratados bien”

Cronología de los aranceles de Trump

Desde que comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump ha impuesto aranceles que han afectado principalmente a Europa y Asia.

Todos los que se implementaron usando una ley de poderes de emergencia económica de 1977 (conocida por sus siglas en inglés como IEEPA) fueron declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos el 20 de febrero.

El 1 de febrero del 2025, Trump firmó las órdenes ejecutivas para establecer un tributo del 25% a los bienes de México y Canadá y del 10% a los de China.

El 10 de febrero ordenó imponer tributos del 25% a las importaciones de aluminio y acero.

El 13 de marzo, amenazó con imponer un tributo del 200% al vino y demás bebidas alcohólicas provenientes de la Unión Europea, en represalia por los planes de Bruselas de gravar el whisky estadounidense.

El 2 de abril anunció un tributo universal del 10% sobre las importaciones a EE. UU., y recargos específicos: 34% a China y 20% a la UE.

El 27 de julio, EE. UU. y la UE acordaron tributos del 15% a productos europeos, además de compras de energía y defensa a empresas estadounidenses.

El 7 de agosto anunció un tributo del 100% a las importaciones de chips y semiconductores.

Desde el 30 de septiembre del 2025, las importaciones de medicamentos reciben un tributo del 100%.

El 17 de enero del 2026, Trump amenazó con subir los tributos hasta 25% a países europeos con tropas en Groenlandia si no apoyaban la compra de la isla.

*Con información de EFE y AFP.