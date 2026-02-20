Mineco: A la espera de postura oficial de EE. UU. por anulación de aranceles decidido por la Corte

La resolución emitida este 20 de febrero anula los tributos impuestos por el mandatario estadounidense con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), incluidos los emitidos el 2 de abril del 2025, que posteriormente sufrieron modificaciones.

Al respecto, el Mineco informó que está a la espera de la postura oficial del USTR.

Guatemala toma nota de la decisión de la Corte Suprema y dará seguimiento a la postura oficial que emita la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), antes de emitir cualquier valoración operativa, refirió en breves declaraciones el ministerio.

Añadió que la sentencia introduce un elemento de revisión jurídica en el marco comercial. Por ello, el país mantendrá un monitoreo técnico para resguardar la certidumbre de los flujos comerciales bilaterales.

Aún no se ha pronunciado sobre cuándo podrían dejar de aplicarse los aranceles del 10% impuestos a la mayoría de los productos guatemaltecos, ni sobre el alcance del Acuerdo de Comercio Recíproco firmado en enero del 2025.

La Corte Suprema de EE. UU. resolvió el viernes que Trump excedió su autoridad presidencial al imponer una serie de aranceles que afectaron el comercio mundial. La sentencia bloquea una herramienta clave que el mandatario había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

La decisión anula los tributos presentados como aranceles recíprocos, sin embargo, no modifica los aplicados a sectores específicos como automóviles, acero o aluminio.

A Guatemala se le había asignado una tasa del 10%, la más baja dentro de la política comercial impulsada por el mandatario en su segundo mandato. Con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), el país ya tenía acceso del 99% de sus productos con arancel cero.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Guatemala y EE. UU. firmaron en enero del 2025 el Acuerdo de Comercio Recíproco, con el que, según el Mineco, más del 72% de las exportaciones hacia ese país quedarían libres del tributo del 10%. Sin embargo, dicho acuerdo aún está pendiente de completar sus procesos internos y no ha entrado en vigencia.

Los sectores empresariales y exportadores del país han resaltado ese logro. No obstante, el sector de minivegetales y ciertas frutas, así como posteriormente la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), advirtieron que cerca del 30% de productos que no fueron incluidos en el acuerdo son, en su mayoría, agrícolas, con los cuales se ha diversificado la oferta exportadora en los últimos 40 años. Señalan que esa exclusión afecta a miles de micros, pequeños y medianos productores, principalmente del sector de minivegetales.