Agexport solicita a EE. UU. reconsiderar arancel del 10% a productos excluidos del acuerdo comercial

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) solicitó al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, reconsiderar la eliminación del arancel del 10% que aún se aplica a alrededor del 30% de productos guatemaltecos excluidos del Acuerdo de Comercio Recíproco firmado en enero último entre ambos países.

La petición fue planteada durante una reunión sostenida el 18 de febrero entre Barrett y la Junta Directiva de Agexport. En el encuentro también se discutió la necesidad de agilizar la admisibilidad de productos agrícolas y manufacturados guatemaltecos al mercado estadounidense.

Según informó la embajada en sus redes sociales, Barrett sostuvo “una productiva conversación” con los directivos sobre el comercio exterior, y reiteró que la mezcla obligatoria de etanol es “una solución segura para todos los vehículos y motocicletas, beneficiosa para la economía guatemalteca y pieza clave del acuerdo de comercio recíproco para avanzar hacia cero aranceles”.

Amador Carballido, director general de Agexport, explicó que la reunión fue el primer contacto formal con las nuevas autoridades diplomáticas de EE. UU. en el país. En ella, se expresó su agradecimiento por el acuerdo alcanzado, que permitió eliminar el arancel para una parte de los productos exportables desde Guatemala.

Sin embargo, también se le planteó al diplomático que una gran cantidad de productos importantes —especialmente agrícolas— quedaron excluidos de la desgravación, pese a que forman parte del proceso de diversificación exportadora que Guatemala ha impulsado durante las últimas tres o cuatro décadas.

Carballido señaló que, a diferencia de otros países como México, que gozan de arancel cero, Guatemala aún enfrenta obstáculos para competir. Por ello, Agexport solicitó que se reconsidere incluir ese 30% de productos excluidos, particularmente del sector agrícola, por su sensibilidad económica y los altos costos logísticos que enfrentan.

Dijo que solo los productos agrícolas excluidos representan más de US$600 millones, mientras que las manufacturas que quedaron fuera suman más de US$250 millones.

Aunque Barrett recibió la solicitud con interés, no ofreció plazos ni compromisos específicos. En cuanto a la posibilidad de incorporar más productos al acuerdo, la embajada no realiza un seguimiento cercano. No obstante, Agexport urgió al diplomático a que se brinde apoyo técnico y político para avanzar en la admisibilidad de productos que, aunque contemplados en el tratado de libre comercio, aún no pueden ingresar al mercado estadounidense.

Carballido detalló que la lista incluye frutas como aguacate, pitaya, mangostán, mamón chino, ciruela y muchas más, así como diversas variedades de vegetales y plantas ornamentales. También se solicitó ampliar el acceso de la papaya a otras zonas del país, además de Petén, y se pidió colaboración para el programa de erradicación de la Mosca del Mediterráneo, con el fin de evitar restricciones sanitarias.

El acuerdo vigente eliminó los aranceles para el 72% de los productos de exportación guatemaltecos a EE. UU., pero el 28% restante —que incluye minivegetales y productos no tradicionales— quedó fuera del beneficio.

El diplomático “mostró simpatía de pensar que si vamos cumpliendo bastante bien con los compromisos que se hicieron, la puerta se abre. No nos habló de fechas de tiempos. Pero lo que nosotros queríamos es que el gobierno de Estados Unidos supiera que a pesar de que estamos bien de que se haya avanzado con el convenio no estamos totalmente satisfechos”, dijo el directivo de Agexport.