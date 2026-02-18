Sector agrícola no tradicional y autoridades instalan mesa para restablecer condiciones comerciales con EE. UU.

Las reuniones y coordinaciones entre el sector público y privado avanzan con el fin de encontrar una solución para el sector agrícola no tradicional, cuyas exportaciones quedaron sujetas a un arancel del 10% para comercializar con sus compradores en Estados Unidos.

Ya se han celebrado encuentros entre representantes de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y autoridades de los ministerios de Agricultura y de Economía, y se ha instalado una instancia que definirá una ruta con el objetivo de restablecer las condiciones previas a esta medida.

Todo indica que el proceso arrancará con definiciones políticas y lineamientos sectoriales para atender la emergencia que enfrentan los productores y toda la cadena vinculada a la producción de minivegetales y frutas, según fuentes conocedoras del caso. Esta voluntad de diálogo busca revertir la medida que impuso el nuevo arancel.

El riesgo es alto: al menos un millón de personas que participan en la cadena productiva se verían afectadas en las zonas del altiplano central, occidente y oriente del país, principales regiones productoras de ejote francés y dulce, calabacín, zanahoria, brócoli, mora y berries, entre otros productos ya posicionados en el mercado estadounidense.

Sector agrícola retoma gestión bilateral

Francisco Ralda, presidente de Agexport, declaró que se están desarrollando dos líneas principales de acción. La primera consistió en acudir al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), junto con representantes de la Junta Sectorial Agrícola, para dialogar con las autoridades y estudiar los pasos a seguir con miras a una segunda ronda de conversaciones con las autoridades de EE. UU.

Por otro lado, también hay acercamientos con el Ministerio de Economía (Mineco) con el mismo propósito.

El directivo explicó que, a nivel de Agexport, ya se definió una misión privada a Estados Unidos integrada por productores y exportadores afectados, quienes visitarán diferentes instancias que representan a los compradores de productos agrícolas no tradicionales de Guatemala. El viaje ya fue planificado y cuenta con una agenda amplia, prevista para la segunda quincena de marzo.

En las conversaciones también se planteó la posibilidad de conformar una misión conjunta con las autoridades competentes involucradas en el asunto.

“Estas son las iniciativas que estamos llevando a cabo para buscar una segunda ronda de negociación”, apuntó Ralda.

Temporada sin minivegetales pone presión al mercado

El directivo afirmó que el objetivo de la visita es reunirse con asociaciones de importadores y compradores, cadenas de supermercados y otras compañías afectadas por la restricción arancelaria.

Recordó que hay establecimientos que no pueden ofrecer minivegetales durante todo el año, y que existen periodos en los que no hay abastecimiento interno por parte de los productores estadounidenses. Por ello, es necesaria la importación para que los productos nacionales puedan ser despachados.

“Estamos iniciando las conversaciones y sabemos que los consumidores estadounidenses serán los afectados cuando no exista producción. Hay expectativa de que el arancel pueda resolverse, porque afecta la temporalidad del consumo y los precios para el comprador final”, aseveró.

Buscan compensaciones por impacto arancelario

Durante las primeras conversaciones llevadas a cabo, se ha planteado la preocupación legítima por los impactos sociales de estas medidas, por lo que, junto con las autoridades, están en el proceso de acelerar una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos.

Sobre la mesa también está el análisis de posibles compensaciones para los sectores afectados.

Asimismo, se ha planteado la apertura de nuevos mercados para colocar los productos y la diversificación agrícola como medidas de mediano plazo, remarcó Ralda.