Sector agrícola no tradicional advierte riesgo de perder cosecha y contratos por arancel del 10% de EE. UU.

Las directrices acordadas por los representantes del sector y autoridades gubernamentales están orientadas a ser implementadas en el corto y mediano plazo, con el objetivo de encontrar soluciones al impacto comercial.

El despliegue de estas acciones se da luego de conocerse que ese sector quedó excluido del acuerdo arancelario suscrito el 30 de enero del 2026, lo que afecta productos como ejote francés y dulce, calabacín, zanahoria, brócoli, mora y berries, entre otros, que ya se encontraban posicionados en el mercado estadounidense y que ahora deberán pagar un arancel del 10%.

Los escenarios planteados se resumen en dos líneas de acción: la primera, una revisión y evaluación conjunta con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Guatemala, en un plazo no mayor de 180 días; la segunda, iniciar un proceso de discusión más profundo, que podría extenderse hasta por un año y medio, con la participación de un equipo técnico del sector agrícola no tradicional.

Gonzalo Salguero, presidente de la Junta Sectorial Agrícola de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), informó que ya sostuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y del Ministerio de Economía (Mineco).

Además, solicitó la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y de la Embajada de Guatemala en Washington D. C. para que se involucren en la atención de las demandas del sector.

Cosecha 2026-2027 enfrenta riesgo por arancel

Salguero indicó que uno de los mayores riesgos para el sector agrícola no tradicional es la cosecha 2026-2027, que comienza en noviembre, así como los contratos ya pactados, ya que el arancel del 10% los pone en desventaja frente a competidores como México, que produce los mismos productos y abastece ese mercado.

“Esta situación puede retrasar o cancelar nuevos contratos con los compradores de la presente cosecha. Esto se traduce en desempleo, y no existe ningún plan de contingencia”, resaltó el directivo, quien agregó que este argumento será una de las justificaciones planteadas ante las autoridades.

Sobre la posición oficial de buscar nuevos mercados o impulsar la diversificación, Salguero advirtió que “en la práctica es muy compleja, ya que el mercado natural de los mini vegetales es Estados Unidos”.

Por otro lado, señaló que al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) se le ha solicitado dar continuidad a la admisibilidad de otros productos agrícolas no tradicionales que llevan años estancados, una situación que no es atribuible exclusivamente a la actual administración.

Buscan restablecer cero aranceles en seis meses

El directivo manifestó que se contempla un escenario optimista, en el cual, en un periodo de seis meses, se podrían restablecer las condiciones de cero aranceles, como las que existían bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC), con la intervención de un equipo de asesores agrícolas.

En contraste, el escenario negativo plantea la posible pérdida de nuevos contratos y el riesgo para la producción rural, que actualmente es calificada y con valor agregado.