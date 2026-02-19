¿EE. UU. sin Canadá en el T-MEC? Trump evalúa romper el acuerdo comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera realizar cambios significativos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que podrían dejar fuera a Canadá, según funcionarios citados por el diario The New York Times. El tratado, promulgado por Trump en julio del 2020, está previsto para revisión en julio del 2026.

Funcionarios del Gobierno estadounidense indicaron que se evalúa deshacer las condiciones actuales del T-MEC para sustituirlo por acuerdos bilaterales con México y Canadá. Esta estrategia podría modificar el equilibrio comercial entre los tres países de América del Norte.

Crecen las tensiones con Canadá

Las presiones diplomáticas hacia Canadá han sido constantes desde enero del 2025. El episodio más reciente ocurrió en febrero, cuando Trump amenazó con bloquear la inauguración de un nuevo puente entre ambos países. En redes sociales, el 9 de febrero, escribió:

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”.

Esta declaración fue interpretada como la primera medida de presión de cara a la revisión de medio término del tratado.

Posibles consecuencias económicas

Expertos advierten que la ruptura del T-MEC tendría efectos negativos para sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura y la industria automotriz, que mantienen relaciones comerciales importantes con Canadá.

En la misma línea, un informe reciente de la consultora Ernst and Young (EY) advirtió que un fracaso en la revisión del tratado podría derivar en mayores aranceles y una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) también en México.