¿EE. UU. sin Canadá en el T-MEC? Trump evalúa romper el acuerdo comercial

Economía

¿EE. UU. sin Canadá en el T-MEC? Trump evalúa romper el acuerdo comercial

Estados Unidos plantea excluir a Canadá del T-MEC en la revisión prevista para julio, lo que ha intensificado las tensiones comerciales con sus dos socios norteamericanos.

y

|

time-clock

Washington (United States), 19/02/2026.- US President Donald Trump speaks during the Board of Peace meeting at the Donald J. Trump U.S. Institute of Peace in Washington, USA, 19 February 2026. Established by Donald Trump and led by the government of the United States, the Board of Peace (BoP) is a body tasked with overseeing the processes of the Gaza peace plan. (Estados Unidos) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Donald Trump considera excluir a Canadá del T-MEC durante la revisión prevista para julio. Archivo. El presidente Donald Trump participa en una reunión de la Junta de Paz, órgano creado por su Gobierno para supervisar el plan de paz en Gaza. (Foto: Prensa Libre, EFE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera realizar cambios significativos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que podrían dejar fuera a Canadá, según funcionarios citados por el diario The New York Times. El tratado, promulgado por Trump en julio del 2020, está previsto para revisión en julio del 2026.

Funcionarios del Gobierno estadounidense indicaron que se evalúa deshacer las condiciones actuales del T-MEC para sustituirlo por acuerdos bilaterales con México y Canadá. Esta estrategia podría modificar el equilibrio comercial entre los tres países de América del Norte.

Crecen las tensiones con Canadá

Las presiones diplomáticas hacia Canadá han sido constantes desde enero del 2025. El episodio más reciente ocurrió en febrero, cuando Trump amenazó con bloquear la inauguración de un nuevo puente entre ambos países. En redes sociales, el 9 de febrero, escribió:

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”.

Esta declaración fue interpretada como la primera medida de presión de cara a la revisión de medio término del tratado.

LECTURAS RELACIONADAS

EE. UU.-POLÍTICA-ECONOMÍA-TRUMP

Qué pasará con el T-MEC luego de que Trump dijera que no "necesita" productos de México y Canadá

chevron-right
Agentes de la Policía Montada de Canadá aseguran el perímetro de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, tras el tiroteo que dejó 10 muertos. (Foto Prensa Libre: Tomada de @theinformant_x)

Quiénes fueron las ocho víctimas del tiroteo ocurrido en la localidad de Tumbler Ridge, Canadá

chevron-right

Posibles consecuencias económicas

Expertos advierten que la ruptura del T-MEC tendría efectos negativos para sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura y la industria automotriz, que mantienen relaciones comerciales importantes con Canadá.

En la misma línea, un informe reciente de la consultora Ernst and Young (EY) advirtió que un fracaso en la revisión del tratado podría derivar en mayores aranceles y una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) también en México.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Canadá Donald Trump Economía en Estados Unidos Estados Unidos  

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS