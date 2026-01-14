Qué pasará con el T-MEC luego de que Trump dijera que no “necesita” productos de México y Canadá

El presidente Donald Trump afirmó recientemente que Estados Unidos “no necesita” productos fabricados en México o Canadá, además de restarle importancia a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A su vez, el mandatario insistió en que EE. UU. debe producir sus propios bienes.

“Ni siquiera pienso en el T-MEC. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos”, declaró Trump el 13 de enero, durante una conferencia de prensa en una planta de Ford, en Detroit.

“No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando: todos se están mudando aquí desde Canadá, México, Japón, Alemania, de todo el mundo”, agregó el mandatario.

Sumado a las tensiones con sus países vecinos por su política arancelaria, en diciembre del 2025, Trump aseguró que posiblemente dejaría expirar el T-MEC en el 2026.

Con ello, buscaría un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.

🇺🇸🇲🇽🇨🇦‼️ | El Presidente Trump reiteró su intención de traer de vuelta la industria automotriz a Estados Unidos y calificó el T-MEC como "irrelevante": "No necesitamos coches fabricados en Canadá, no necesitamos coches fabricados en México, queremos fabricarlos aquí". pic.twitter.com/eQwUGEWcW4 — RAV Español (@RAVEspanol) January 13, 2026

Sin embargo, tanto el Gobierno de México como el de Canadá apoyan la extensión del T-MEC para este año.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este 14 de enero que está "convencida" de que la relación comercial con Estados Unidos continuará.

"Estoy convencida pues que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos (…) Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas; quiénes más defienden el T-MEC son los empresarios estadounidenses", dijo la mandataria.

El T-MEC sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el 2020, durante el primer mandato de Donald Trump.

En su momento, el mandatario consideró que el TLCAN era perjudicial para la economía de EE. UU.

