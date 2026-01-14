¿Qué es la Cúpula Dorada? La razón por la que Trump la invoca para poder adquirir Groenlandia

Durante la noche del pasado miércoles 13 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el control de los Estados Unidos sobre Groenlandia es "vital" para su proyecto Cúpula Dorada, un ambicioso sistema de defensa antimisiles propuesto por el mandatario republicano para proteger al país de misiles balísticos e hipersónicos.

Este proyecto de sistema de defensa aérea y antimisiles está diseñado para utilizar una red de satélites e interceptores espaciales, inspirándose en la Cúpula de Hierro de Israel pero a escala nacional, aunque su viabilidad física y su costo han sido objeto de debate y críticas en Estados Unidos desde que Trump lo anunció en mayo del 2025.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló Donald Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de esa enorme isla del océano Ártico, un territorio autónomo de Dinamarca cuya mayor parte de la superficie está cubierta de hielo.

"La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de EE. UU. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió el magnate republicano en redes sociales, en referencia a la alianza militar internacional que se rige por el Tratado de Washington, firmado en 1949.

¿Qué es la Cúpula Dorada?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Cúpula Dorada será el primer proyecto para poner armas estadounidenses en el espacio y que estaría operativo al final de su segundo mandato presidencial, en enero del 2029, por lo que EE. UU. necesita apoderarse de Groenlandia urgentemente en los próximos tres años.

Ante esta situación, el secretario de Defensa de EE. UU, Pete Hegseth, declaró que la Cúpula Dorada es "una inversión generacional en la seguridad de los Estados Unidos", por lo que, una vez terminada, será capaz de derribar misiles hipersónicos, balísticos y de crucero avanzados, así como drones lanzados desde el espacio por otra nación.

"La Cúpula Dorada será el mejor sistema del mundo y tendrá un porcentaje de éxito cercano al 100%", afirmó Donald Trump, quien mencionó que el proyecto será capaz de detectar y detener misiles en las fases principales de un posible ataque: Detección, interceptación temprana, detención a medio camino y detención en fase de descenso.

Por su parte, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que su objetivo es entregar las primeras defensas de la Cúpula Dorada a finales de diciembre del 2026, las cuales utilizarán un sistema que permite a los mandos del Ejército estadounidense tomar todas las decisiones sincronizadas sobre ataques con misiles en cualquier fase del vuelo.

El sistema de defensa multicapa

El presidente estadounidense Donald Trump calculó en su propuesta de ley de desgraviación fiscal, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que el costo total del proyecto de la Cúpula Dorada ascenderá a US$174 mil millones en tres años, por lo que se trata de un gasto aproximado de US$58 mil millones cada año.

Este costo se debe, según el mandatario republicano, a la implementación de nuevas tecnologías, en comparación con el sistema de defensa por capas de los israelíes, conocido comúnmente como la Cúpula de Hierro, un sistema capaz de detectar el fuego entrante y desplegarse solo si el proyectil se dirige a una estructura civil o militar.