La primera pieza de su nuevo plan en el Ártico: ¿Por qué Trump quiere anexar a Groenlandia?

Desde finales del 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que quiere poseer Groenlandia, una enorme isla y territorio autónomo danés entre los océanos Atlántico Norte y Ártico: “Cualquier cosa menos que eso va a ser inaceptable”, sentenció el mandatario republicano en su propia red social, Truth Social.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. La isla es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", agregó el magnate neoyorquino, en referencia a su ambicioso proyecto de sistema de defensa antimisiles, inspirado en el famoso Domo de Hierro de Israel, pero a una nueva escala espacial.

"La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) debería liderar el camino para que tengamos esta isla", añadió el presidente estadounidense, quien considera que, de no ser así, Groenlandia podría caer en manos de China o Rusia. Por ello, el Gobierno de Trump ha catalogado esa alianza estratégica como una "hostilidad unilateral".

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y la de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reunirán este miércoles 14 de enero con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión en la que el vicepresidente estadounidense, James David Vance, ejercerá de anfitrión en la Casa Blanca.

¿Por qué Donald Trump codicia Groenlandia?

A pesar de que el territorio autónomo de Dinamarca, Groenlandia, está cubierto de hielo en casi 80%, la enorme isla, situada entre los océanos Atlántico Norte y Ártico, fascina al presidente Donald Trump por sus hipotéticos recursos mineros y su importancia geoestratégica, lo que explica las ambiciones expansionistas del mandatario.

Según la cadena de noticias estadounidense CNN, el Gobierno de Groenlandia presume de las riquezas de su subsuelo, aunque solo dos minas están en actividad y la producción es muy limitada. Esa es una de las principales razones del interés del republicano por esta isla de dos millones de kilómetros cuadrados, el doble de Colombia.

Desde enero del 2009, los groenlandeses tienen poder sobre el uso de sus materias primas, pero, en un momento en que aumenta la demanda de metales y minerales, la carrera por los recursos no explotados se acelera y Groenlandia podría presentarse como una buena opción, a pesar de estar rodeada por un entorno polar inhóspito.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, los principales yacimientos de una selección de minerales críticos en Groenlandia son: feldespato, grafito, molibdeno, vanadio, titanio, tierras raras y grupo del platino; por lo que se trata de un grupo abundante de aluminosilicatos, con aplicaciones en cerámica, vidrio, pinturas, plásticos y abrasivos.

Recursos y ubicación de Groenlandia

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el acceso a los recursos minerales de Groenlandia es considerado crucial por el Gobierno de Estados Unidos, ya que los suelos groenlandeses están "extremadamente bien cartografiados", lo que ha permitido elaborar un mapa detallado de todos los recursos.

Además, debido a que está situada entre el Atlántico y el Ártico, cerca de Canadá, EE. UU. y Rusia, Groenlandia ocupa una posición geográfica estratégica, por lo que Trump acusa a Dinamarca de no garantizar la seguridad de este gigantesco territorio, a pesar de que los daneses han invertido US$14 millones para reforzar su presencia militar.