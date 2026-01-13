“Eso es ser un amigo”: Ben Affleck cuenta cómo Matt Damon lo apoyó con su adicción y divorcios

En enero de 1997, cuando aún tenían 25 años, los actores estadounidenses Matt Damon y Ben Affleck lograron su primer éxito en la gran pantalla con En busca del destino, una película dirigida por Gus Van Sant que obtuvo nueve nominaciones a los Óscar y ganó dos, incluido el de mejor guion original para la dupla de grandes amigos.

Sin embargo, aunque los nombres de ambos comenzaron a popularizarse en Estados Unidos ese verano, los guionistas ya se conocían desde niños, pues a los 10 años asistieron al mismo instituto y compartían pasatiempos: el baloncesto y la actuación. Por ello, decidieron hacer teatro en su escuela, lo que los convirtió en blanco de burlas.

Desde entonces, ambos se han cuidado la espalda y han estado presentes el uno para el otro en sus momentos difíciles. Ahora bien, según Damon, aunque han vivido todo juntos —desde ser unos niños con un sueño hasta ganar varios premios por su éxito en el cine—, la amistad se ha forjado en la intimidad, donde el público no ha entrado.

“Su amistad significa mucho para mí. Eso es, en cierto modo, lo que significa ser un verdadero amigo”, reflexionó Affleck el pasado lunes 12 de enero, en un programa de radio al que ambos actores acudieron para promocionar su nuevo largometraje juntos: El botín, una película de suspenso policíaco que se estrena el 16 de enero en Netflix.

Adicciones y divorcios

“La clave de nuestra amistad es el interés compartido. Trabajar con mi amigo es algo realmente agradable, porque pasas mucho tiempo en el trabajo”, aseguró Affleck en la entrevista. “Definitivamente, es amor. Creo que de jóvenes comprendíamos lo importantes que eran estas amistades y lo que significaban para nosotros”, agregó Damon.

No obstante, Ben destacó su amistad con Damon, debido a que el productor estadounidense lo acompañó en sus mejores y peores momentos: “Hacernos muy famosos y exitosos más o menos al mismo tiempo significó tener a alguien a quien recurrir. Matt me entendió y quería hablar todo el tiempo sobre eso, para estar bien”, añadió Affleck.

De acuerdo con el director que dio vida a Batman durante casi una década, Matt Damon lo acompañó en las etapas más complicadas de su vida, pues lo apoyó durante sus adicciones y estuvo con él al momento de divorciarse de la actriz estadounidense Jennifer Garner, madre de sus tres hijos y con quien estuvo casado por más de 14 años.

"Mi periodo más oscuro y mi mayor arrepentimiento en la vida fue cuando empecé a tener problemas con el abuso del alcohol. Lo bueno es que Matt estuvo a mi lado", relató Affleck, quien también mencionó que su amigo lo acompañó en su más reciente separación con la cantante Jennifer López, tras más de tres años de matrimonio.

¿Affleck era el lindo?

Durante otra entrevista en la que ambos promocionaban su nueva película de Netflix, Matt Damon contó que su esposa, la modelo argentina Luciana Barroso, pensaba que Ben Affleck era “el actor lindo” en la película de 1997, En busca del destino, muchos años antes de que la pareja se conociera en la ciudad de Cambridge, Massachusetts.

"Esto es completamente cierto. Después de que estuvimos juntos un tiempo —probablemente unos meses—, ella admitió que fue a ver la película y que su mejor amiga pensó que yo era el lindo, y mi esposa pensó que Ben era el lindo. Entonces me lo confesó y le pregunté: ¿Te equivocaste de persona?”, relató Damon, entre risas con Affleck.