¿Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez? El comienzo de una “nueva y fructífera” relación

Durante la noche del pasado domingo 11 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su disposición a reunirse con la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura del exlíder venezolano Nicolás Maduro en Caracas el sábado 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses.

“Estamos trabajando bien con el nuevo liderazgo de Venezuela y ya veremos cómo resulta todo. Rodríguez afirmó que entregará 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, que están en camino al país”, agregó Trump, quien no estableció una fecha para una posible reunión con la líder venezolana ni para una visita a Caracas.

Sin embargo, conforme a lo expuesto por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente estadounidense Donald Trump si tiene previsto reunirse próximamente con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia en Venezuela.

María Corina Machado agradeció públicamente a Donald Trump por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley” y aseguró que Venezuela será “el principal aliado” de Washington D. C, a pesar de que, de acuerdo con el mandatario republicano, la política venezolana “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su propio país”.

Reunión sin fecha

Al ser preguntado si planeaba reunirse próximamente con Delcy Rodríguez, Donald Trump respondió: “En algún punto lo haré”. No obstante, el presidente estadounidense está consciente de que la mandataria encargada de Venezuela actualmente navega entre la relación con Washington D.C. y sus propios intereses políticos dentro del país.

Además, desde la captura de Maduro en Caracas, Rodríguez ha catalogado las acciones de EE. UU. como “criminales” y ha rechazado cualquier forma de administración extranjera, por lo que explorará reanudar vínculos diplomáticos con Trump, aunque insistió en que Venezuela mantendrá su soberanía y no otorgará poder a Estados Unidos.

Por otra parte, Trump aseguró que Estados Unidos está a cargo de Venezuela, por lo que el mandatario republicano presuntamente tendrá el control sobre las ventas de petróleo venezolano y será él quien elija las empresas estadounidenses que reactivarán la industria petrolera en Venezuela y reciban una inversión de US$100 mil millones.

Además, la empresa estatal venezolana que controla el crudo, PDVSA, indicó que actualmente se encuentra en negociaciones con EE. UU. para la venta de volúmenes de petróleo dentro del marco de las relaciones comerciales existentes entre ambos países, un proceso que describe como estrictamente comercial y basado en beneficio mutuo.

Escepticismo en Venezuela

Según el canal de televisión estadounidense CNN, las empresas petroleras de EE. UU. han expresado un “profundo escepticismo” sobre el plan de Trump para garantizar la estabilidad a largo plazo en Venezuela, ya que la falta de garantías de seguridad ha dificultado la inversión estadounidense en un sector que consideran “muy arriesgado“.

“Creo que es imposible invertir. Hay varios marcos legales y comerciales que tendrían que establecerse incluso para entender qué tipo de rendimientos obtendríamos de la inversión”, concluyó el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, a los funcionarios, en una evaluación directa de los obstáculos para hacer negocios en Venezuela.