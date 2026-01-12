Trump y los buques petroleros: ¿Cómo toma el control Estados Unidos de estas embarcaciones?

Desde que el presidente estadounidense Donald Trump inició su campaña de presión contra Venezuela, a finales de noviembre del 2025, la Guardia Costera de Estados Unidos ha abordado y tomado el control de al menos cinco buques petroleros sancionados, debido a que todos han sido acusados de transportar petróleo venezolano.

Según la cadena de noticias estadounidense CNN, la incautación de buques petroleros forma parte de lo que el presidente Donald Trump ha denominado un “bloqueo de embarcaciones sancionadas”, como parte de su estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos capturó tras una operación militar en Caracas.

”Una vez más, nuestras fuerzas enviaron un mensaje: No hay refugio para los criminales. La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental”, agregó el Comando Sur de Estados Unidos.

Sin embargo, la comunidad internacional ha comenzado a hacerse ciertas preguntas: ¿Cuál es el proceso que sigue Estados Unidos cuando considera incautar un buque petrolero?, ¿Cómo toma el control de la nave? y ¿Qué hace después con las embarcaciones? Por ello, diversos expertos estadounidenses han decidido ofrecer respuestas.

El proceso de EE. UU. para incautar un buque petrolero

Conforme a lo expuesto por Aaron Roth, capitán retirado del Comando Sur de los Estados Unidos, un equipo de élite de la Guardia Costera, junto con otras fuerzas militares del Departamento de Defensa estadounidense, suele encargarse de abordar e incautar los buques petroleros que hayan sido sancionados por las autoridades de EE. UU.

Al momento de la incautación, la unidad de élite debe activar un proceso conocido como Respuesta a Amenaza Operativa Marítima (MOTR, por sus siglas en inglés), el cual fue creado tras los atentados terroristas en Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, para poder enfrentar el narcotráfico, la piratería y también el terrorismo.

“Cuatro de los cinco buques no opusieron resistencia al abordaje. El gobierno de Donald Trump ha difundido videos de varias de estas operaciones, que muestran a tropas descendiendo por cuerdas sobre las cubiertas de los buques durante los abordajes”, agregó Roth, en referencia a las intervenciones para tomar el control de los petroleros.

No obstante, el capitán retirado mencionó que, tras ser incautado por Estados Unidos, el destino del buque petrolero depende de los cargos que el Departamento de Justicia estadounidense tenga contra la nave o contra su tripulación, aunque la mayoría de veces las embarcaciones incautadas por narcotráfico son llevadas a Florida.

Trump y el petróleo

Por otra parte, de acuerdo con Roth y CNN, la diferencia entre las incautaciones actuales y las anteriores es que el gobierno del presidente Trump planea reutilizar el petróleo que transportan los buques incautados, por lo que algunas embarcaciones son redirigidas a la costa del golfo de México, donde se encuentra la industria petrolera del país.

Ante esta situación, el diario estadounidense The Washington Post informó que la Guardia Costera está buscando apoyo para reparar los buques petroleros incautados en alta mar antes de llevarlos a puertos que cumplan con los requisitos de seguridad, ya que estos últimos deben satisfacer estándares más estrictos para su recepción y manejo.