¿Qué es el ICE Watch? La organización a la que presuntamente pertenecía Renee Nicole Macklin

Según el periódico estadounidense The New York Post, Renee Nicole Macklin Good, la madre que fue asesinada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, era una “guerrera” anti-ICE y formaba parte de un grupo de activistas que trabajaba para “documentar y resistir” la ofensiva contra la inmigración en Minnesota.

Renee Nicole Macklin, quien se mudó a la ciudad de Minneapolis en febrero de 2025, se vinculó con los activistas anti-ICE a través de la escuela autónoma progresista de su hijo de 6 años, que se jacta de poner la “justicia social primero” y de priorizar “involucrar a los niños en el activismo político y social”, de acuerdo con varias fuentes locales.

"Ella era una verdadera guerrera y murió haciendo lo correcto. Sé que estaba haciendo lo correcto. Vi el video muchas veces y también sé, en el fondo de mi corazón, que la mujer que yo conocí estaba haciendo todo bien", declaró una madre llamada Leesa, cuyo hijo asiste a la misma escuela local que el menor de Renee Nicole Macklin Good.

Por su parte, el canal de televisión estadounidense Fox News indicó que Renee Nicole criaba al niño en un barrio de clase trabajadora y con gran presencia de activistas de Minneapolis, que cuenta con numerosas casas con ventanas adornadas con carteles que representan a George Floyd, convertido en símbolo de la lucha contra el racismo.

¿Qué es el ICE Watch?

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense sensacionalista y de tendencia conservadora Daily Mail, Renee Nicole, al igual que muchos otros “izquierdistas”, envió a su hijo a la Southside Family Charter School, una academia inaugurada en 1972 que, desde sus inicios, se dedicó abiertamente a la educación para la justicia social.

Por lo tanto, fue a través de su participación en la comunidad escolar que Renee Nicole Macklin Good se involucró en ICE Watch, una coalición informal de activistas dedicados a interrumpir las redadas y operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el estado de Minnesota, principalmente en la ciudad de Minneapolis.

“Según tengo entendido, Renee estaba involucrada en la justicia social de Minneapolis. Somos una comunidad muy unida y muchos padres son activistas”, declaró al periódico estadounidense The New York Post el exprofesor de gimnasia de Southside Family Charter School, Rashad Rich, quien renunció a la escuela a finales de diciembre.

Rashad Rich también dijo que algunos temas de la actualidad estadounidense, como el asesinato de George Floyd en Minneapolis, eran parte habitual del currículo, y que a finales del 2025 los estudiantes realizaron una excursión en la que aprendieron sobre “cuestiones aborígenes”, en referencia a los pueblos indígenas de la lejana Australia.

Anti-ICE

De acuerdo con The National Desk, un servicio de noticias en los Estados Unidos, coaliciones similares a ICE Watch han surgido en todo el territorio del país norteamericano, con activistas que usan aplicaciones móviles, silbatos y hasta bocinas para poder advertir a los vecindarios sobre la llegada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

“ICE Watch y grupos similares pueden volverse conflictivos, con numerosos casos de activistas que han embestido a agentes con sus autos en el pasado. Renee recibió entrenamiento contra estos agentes: Qué hacer y qué no hacer; es un entrenamiento muy completo”, concluyó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.