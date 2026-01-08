¿Quién era Renee Nicole Macklin Good? La madre de tres que murió en incidente con ICE en Minnesota

Durante la noche del miércoles 7 de enero, la mujer que murió tras ser baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis fue identificada como Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos que se había mudado recientemente a Minnesota.

Según el Minnesota Star Tribune, uno de los diarios más importantes del estado, Renee Nicole Macklin Good nació en Denver, Colorado, y no tenía antecedentes penales graves relacionados con la policía de EE. UU. Además, de acuerdo con su familia, nunca llegó a enfrentar cargos significativos, más allá de infracciones menores.

Asimismo, en redes sociales, Renee Nicole se describía como “poeta, escritora, esposa y madre”, y publicaba que vivía “orgullosamente en Minneapolis”, según consta en su cuenta de Instagram, cuya foto de perfil la mostraba sonriendo y abrazando a un niño pequeño, junto con publicaciones sobre tatuajes, peinados y decoración del hogar.

Su marido, que pidió no ser identificado por temor a la seguridad de sus hijos, dijo que Macklin Good acababa de dejar a su pequeño de seis años en la escuela y conducía de regreso a casa cuando se encontró con un grupo de agentes del ICE en una calle nevada de Minneapolis, adonde se habían mudado el año pasado desde Kansas City.

¿Qué pasó con Renee Nicole Macklin Good?

Un video grabado por transeúntes que se difundió en redes sociales muestra a un agente del ICE acercándose al vehículo de la mujer, exigiéndole que abra la puerta. Sin embargo, cuando ella comienza a avanzar, otro oficial migratorio, que estaba de pie frente al automóvil, sacó su arma y disparó al menos dos veces a muy corta distancia.

Ante esta situación, funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump describieron a Renee Nicole Macklin como alguien que había intentado usar su vehículo como arma contra agentes del ICE y calificaron el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”. No obstante, su marido rechazó todas esas acusaciones.

Por su parte, la familia Macklin Good describió a Renee Nicole como una orgullosa ciudadana estadounidense y cristiana devota, quien participó en varios viajes misioneros juveniles a Irlanda del Norte y Gales durante su adolescencia. “Le encantaba cantar. Participó en un coro y estudió canto en la universidad”, agregó su hermana.

Conforme a lo expresado por sus familiares, la víctima estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Virginia, y ganó un premio en diciembre del 2020 por una de sus obras. Además, Renee Nicole presentó un pódcast junto con su primer esposo, quien falleció en enero del 2023 debido a una neumonía causada por coronavirus.

La familia queda desolada

Renee Nicole Macklin Good tenía una hija y un hijo de su primer matrimonio, quienes ahora tienen 15 y 12 años. Su hijo menor, de seis años, era fruto de su segundo matrimonio. Por lo tanto, la víctima del ICE dejó a sus tres hijos antes de que alcanzaran la mayoría de edad, lo que ha causado profundo dolor en su familia y su comunidad.

“Renée era una de las personas más amables que he conocido. Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”, declaró Donna Ganger, la madre de Nicole, al Minnesota Star Tribune, medio al que dijo que su hija se había dedicado a cuidar de su familia.