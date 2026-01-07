¿Por qué Donald Trump quiere a Groenlandia? La gran isla que forma parte del Reino de Dinamarca

Durante la mañana de este miércoles 7 de enero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que se reunirá el próximo jueves 15 de enero con algunos diplomáticos daneses para poder conversar sobre Groenlandia, territorio que depende de Copenhague y que Washington sigue afirmando que desea anexionar.

Asimismo, ministros de Francia, Alemania y Polonia reiteraron su apoyo a Dinamarca ante las ambiciones de los Estados Unidos sobre la isla danesa de Groenlandia, territorio autónomo danés situado entre los océanos Atlántico Norte y Ártico, aunque con matices distintos respecto a la actitud que debe adoptarse frente a Washington.

“Groenlandia no está en venta y no se puede comprar”, subrayó el francés Jean-Noël Barrot durante una conferencia de prensa conjunta del llamado Triángulo de Weimar, que integran estas naciones europeas y al que habían invitado, por primera vez, a un socio exterior: El jefe de la diplomacia de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

Por su parte, el ministro polaco insistió en que “Dinamarca puede contar con la solidaridad de la Unión Europea”, tras recordar que ya iniciaron las reflexiones cuya intención es encontrar la manera de defender los intereses de Europa “si estuvieran amenazados”, en alusión a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Groenlandia.

¿Por qué Trump quiere a Groenlandia?

Durante su primer mandato presidencial en EE. UU, en 2017, los planes de Donald Trump para la isla de Groenlandia fueron considerados una broma, por lo que diversos medios estadounidenses los catalogaron como “simplemente otra fanfarronería descarada de un mandatario republicano al que le encanta escandalizar más de la cuenta”.

Sin embargo, durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump, ya nadie se ríe de esta supuesta broma, principalmente porque los líderes europeos se están tomando muy en serio las amenazas del magnate neoyorquino, de 79 años, quien considera que este mundo solo puede gobernarse “por la fuerza, el poder y el dominio”.

Para el presidente Trump, Groenlandia es estratégicamente vital, ya que siempre ha sido considerada una importante cabeza de puente en el Atlántico medio. Tanto así que, durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos nazis de Alemania intentaron convertir esta gran isla en un campo de operaciones contra EE. UU. y el Reino Unido.

“En cualquier nueva guerra importante, quien controle Groenlandia dominará las vitales rutas marítimas del oceáno Atlántico”, argumentó Trump, quien le recordó a su población que una base estadounidense ubicada en esta isla ya desempeña un papel clave en los sistemas de detección de misiles de alerta temprana de Estados Unidos.

Groenlandia: Foco de tensión

Conforme a lo expuesto por la Administración de Trump, Groenlandia también es rica en yacimientos de petróleo y gas en alta mar aún sin explotar y, a medida que su tundra se descongele, sus depósitos minerales de tierras raras —que podrían alimentar tecnologías y armas de nueva generación— serán mucho más fáciles de aprovechar.

No obstante, según la cadena de noticias CNN, lo que Donald Trump realmente desea es parecerse a los presidentes estadounidenses del siglo XIX, quienes ansiaban nuevas tierras para el país norteamericano, utilizaban distintos tipos de aranceles como armas y soñaban con igualar a los imperios europeos que conquistaban hemisferios.