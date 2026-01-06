¿Quién es Alvin Hellerstein? El juez de 92 años a cargo del caso de Nicolás Maduro en Nueva York

El pasado domingo 4 de enero se dio a conocer que Alvin Kenneth Hellerstein, abogado y jurista que se desempeña como juez sénior de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, será el encargado de llevar el caso de Nicolás Maduro, luego de que el mandatario venezolano fuera capturado por Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, el juez encargado del proceso contra Nicolás Maduro ha lidiado, en su extensa carrera, con “muchos casos espinosos”, entre ellos juicios por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y por los malos tratos a prisioneros a manos de las fuerzas estadounidenses.

Nacido en la ciudad de Nueva York el 28 de diciembre de 1933, este graduado de la Universidad de Columbia fue abogado militar en el cuerpo jurídico de las fuerzas armadas entre 1957 y 1960, antes de trabajar en el sector privado hasta 1998, cuando fue nombrado juez federal en el Distrito Sur del estado por el presidente Bill Clinton.

Desde entonces, Alvin Hellerstein ha presidido varios casos de alto perfil, incluida una demanda presentada contra el exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein, los juicios por fraude de la empresaria Charlie Javice y el proceso penal federal contra el inversor Bill Hwang, por lo que muchos lo consideran un juez altamente calificado.

Hellerstein y Maduro

Desde diciembre del 2016, el magistrado está a cargo del proceso por narcotráfico contra Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, en el que Maduro figura desde noviembre de 2020. Por lo tanto, Hellerstein conoce aspectos relacionados con el mandatario chavista que muchos otros jueces podrían pasar por alto.

Extraditado en mayo de 2023 desde la capital española, Hugo Carvajal se declaró culpable en junio ante el juez Alvin K. Hellerstein de narcoterrorismo en complicidad con un movimiento guerrillero colombiano y de importación de cocaína a Estados Unidos, por lo que su sentencia se dará a conocer el lunes 23 de febrero en Nueva York.

Asimismo, Alvin K. Hellerstein ya condenó a otro acusado en este mismo caso, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá, a 21 años y ocho meses de prisión en octubre de 2024. Por ello, diversos medios estadounidenses consideran que este juez es el indicado para llevar este caso, a pesar de que ha sido criticado a nivel internacional por su edad.

De igual manera, el juez neoyorquino también presidió juicios civiles relacionados con el trato de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a detenidos acusados de “narcoterrorismo”, así como con los abusos infligidos a presos en cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán, donde operaban fuerzas armadas.

Juez experto en condenas

El magistrado estadounidense también se encargó del juicio en el que el banco francés BNP Paribas fue declarado, en septiembre del 2024, cómplice de atrocidades en territorio sudanés, al haber organizado múltiples transacciones comerciales cuyos ingresos financiaron al ejército y a las milicias del régimen durante el conflicto de Fasher.

Alvin Hellerstein condenó al banco francés a pagar más de US$21 millones (Q160 millones 895 mil) a las víctimas. Posteriormente, en noviembre de 2024, también sentenció a 18 años de prisión a Bill Hwang, exdirector del fondo de inversión estadounidense Archegos Capital Management, cuya caída sacudió los mercados financieros en 2021.