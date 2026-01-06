“Somos una superpotencia”: ¿Cuáles son los planes de los Estados Unidos para este 2026?

Durante la noche del pasado lunes 5 de enero, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller, fue entrevistado por la cadena de noticias CNN y explicó el nuevo papel global de EE. UU, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar que el Ejército realizó en la ciudad de Caracas.

“Vivimos en un mundo donde se puede hablar todo lo que se quiera sobre sutilezas internacionales. Pero el mundo real está gobernado por la fuerza y el poder. La autoridad es la que gobierna y estas son las leyes de hierro”, declaró Miller, quien además de ser un activista político, es el consejero superior del presidente Donald Trump.

“Cuidado, mundo. Somos una superpotencia. Y con el presidente Donald Trump, nos comportaremos como tal. Todos los aliados de Estados Unidos deben aceptar la realidad”, añadió el subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, uno de los asesores de mayor trayectoria del magnate neoyorquino desde su primer mandato.

Ante esta situación, las declaraciones de Stephen Miller reforzaron las advertencias del mandatario republicano, quien mencionó posibles nuevas medidas contra otras naciones que perjudiquen directamente a los Estados Unidos, como Venezuela, cuyo presidente ha sido acusado de liderar una red de narcoterrorismo a nivel internacional.

¿EE. UU. contra el mundo?

Tras anunciar la captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado 3 de enero, el presidente Donald Trump amenazó específicamente a cuatro naciones: Colombia, México, Irán y Cuba. Sin embargo, de acuerdo con CNN, es importante tomar en cuenta que, en numerosas ocasiones, el republicano solo intenta intimidar.

Colombia

Desde finales del 2025, la relación entre Colombia y los Estados Unidos atraviesa un periodo de redefinición estratégica, marcado por tensiones políticas. El gobierno del colombiano Gustavo Petro ha reafirmado su compromiso de cooperar en asuntos de crimen organizado, narcotráfico y migración, a pesar de las amenazas de Donald Trump.

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las acciones militares de EE. UU. en Venezuela, por lo que persisten las discusiones sobre la postura del presidente Donald Trump respecto de posibles operativos contra los carteles en territorio mexicano.

Irán

La relación entre Irán y EE. UU. atraviesa un periodo de tensión crítica, marcado por amenazas de intervención militar directa por parte de ese país, debido a la severa crisis interna en la nación de Oriente Medio. Por ello, Donald Trump advirtió que está listo para actuar y rescatar a los iraníes si su gobierno continúa con esta represión violenta.

Cuba

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan un momento de extrema tensión y cambios significativos, tras las recientes operaciones militares en la región, luego de que el gobierno cubano confirmó la muerte de sus militares en Caracas, el 3 de enero. Por ende, el presidente Trump declaró que la nación caribeña “está lista para caer”.

Asimismo, el Ejército de EE, UU. ha intensificado el bloqueo energético en Cuba, principalmente porque la Marina ha confiscado buques petroleros venezolanos destinados a la isla, lo que ha agravado la crisis de combustible y electricidad en el país caribeño. Por ello, el presidente Donald Trump predice un colapso interno por la falta de ingresos.