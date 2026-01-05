“Me han secuestrado”: Las frases de Nicolás Maduro tras declararse inocente en Nueva York

Durante la mañana de este lunes 5 de enero, el mandatario venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente ante el juez federal Alvin Hellerstein, magistrado senior de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de 92 años, quien estará a cargo del caso en Manhattan, por ser uno de los jueces en activo con mayor trayectoria en el sistema judicial.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York para la lectura de sus cargos por narcotráfico y otros delitos, por lo que el presidente de Venezuela denunció abiertamente haber sido secuestrado por fuerzas armadas de EE. UU. y aseguró que sigue siendo el líder de la nación sudamericana.

El venezolano expuso su discurso mientras vestía un uniforme de prisionero azul marino y naranja. Sin embargo, aunque tenían los pies encadenados, ni Maduro ni Flores tenían las manos esposadas, por lo que ambos acusados pudieron saludar a su abogado, Barry Pollack, quien defendió al presunto hacker Julian Assange en 2024.

No obstante, el portal de noticias BBC News Mundo informó que Cilia Flores podría cambiar de abogado para, posteriormente, ser representada por Mark Donnelly, un jurista estadounidense especializado en delitos económicos, tomando en cuenta que, en algún momento de su carrera, fue fiscal del Departamento de Justicia de la nación.

Las frases de Maduro

A los pocos minutos de iniciada la audiencia en el Distrito Sur de Nueva York, el aún presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan en Norteamérica, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para importar toneladas de cocaína al territorio de Estados Unidos desde la capital venezolana.

“Soy inocente, no me declaro culpable. Sigo siendo el presidente de mi país, Venezuela. Yo fui secuestrado por Estados Unidos”, manifestó Nicolás Maduro ante el juez Alvin Hellerstein, según se informa desde la sala, a la que solo se permitió el acceso a un reducido grupo de reporteros de los principales medios de comunicación en EE. UU.

Ante esta situación, Cilia Flores también se declaró inocente, por lo que el abogado Barry Pollack no solicitó la liberación bajo fianza, algo que, de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, “era altamente improbable que le concedieran”, aunque el colegiado indicó que podría hacerlo conforme avance este caso.

Asimismo, el medio estadounidense reveló que el mandatario venezolano pidió conservar todas las notas que había tomado durante la audiencia en el Distrito Sur de Nueva York, a lo que el juez respondió afirmativamente. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente y un prisionero de guerra”, añadió Nicolás Maduro a su discurso.

Próxima audiencia

Luego de que finalizó la audiencia de este lunes 5 de enero en el Distrito Sur de Nueva York, que presuntamente duró menos de una hora, el juez Alvin Hellerstein citó a los dos acusados, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para la próxima comparecencia en Manhattan, que se llevará a cabo el 17 de marzo, por lo que seguirán detenidos.

Dadas las circunstancias, Maduro y Flores fueron trasladados al corazón de Nueva York y permanecerán recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en la yema de Brooklyn, una prisión de alta seguridad donde también estuvieron Juan Orlando Hernández, Ismael Zambada, Sean Combs y Luigi Mangione.