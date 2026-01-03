¿Qué es la Delta Force? La unidad de élite del Ejército de EE. UU. que ha capturado a Maduro

Conforme a lo expuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta, denominado indistintamente Fuerza Delta (Delta Force), fue el grupo de combate al que se atribuye la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado 3 de enero.

La Fuerza Delta es una unidad de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos, bajo control operacional del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Sus misiones principales son el contraterrorismo, el rescate de rehenes, las acciones directas y el reconocimiento especial, a menudo contra objetivos de alta prioridad.

Ante esta situación, los comandos especiales de la Fuerza Delta (Delta Force), a quienes se atribuye la captura este sábado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, forman parte de una unidad de élite del Ejército de Estados Unidos, especializada en operaciones de lucha antiterrorista de máxima complejidad.

De acuerdo con el sitio web del Ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Delta fue creada en 1977. Desde entonces, combina entrenamiento extremo con un arsenal de última generación y sistemas avanzados de inteligencia y comunicaciones, incluidos enlaces satelitales que le permiten actuar con rapidez y precisión en cualquier escenario.

¿Qué es la Delta Force?

La Fuerza Delta fue creada después de acciones terroristas como la ocurrida durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y del fracaso de la operación de rescate de rehenes en Irán. Por ello, su fundador, el coronel Charles Beckwith, se inspiró en el Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés) británico, luego de servir en Malasia.

En su constitución, hace 49 años, se buscó conformar un grupo de operaciones especiales muy secreto, flexible y capaz de efectuar misiones antiterroristas y rescates de alto riesgo. Por ello, su número exacto de miembros no se conoce públicamente, y la Fuerza Delta solo alista a soldados de élite de otras unidades del Ejército de Estados Unidos.

El Regimiento Ranger, una unidad de infantería ligera cuyos miembros son conocidos como rangers, y las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, conocidas coloquialmente como boinas verdes, suelen conformar la Delta Force tras un estricto proceso de selección, en el que solo el 5% de los aspirantes logra ingresar en la unidad.

Según el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos (Usasoc, por sus siglas en inglés), la Fuerza Delta tiene su base en la ciudad de Fort Bragg, Carolina del Norte, y opera bajo una estructura reservada y flexible, constituida por escuadrones y tropas especializadas en asalto, inteligencia, logística y francotiradores.

El lema de la Fuerza Delta

Con un lema que describe su filosofía —“Hechos, no palabras”—, la Fuerza Delta ha participado en prácticamente todas las operaciones militares en las que el Gobierno de EE. UU. ha estado implicado, así como en numerosas actividades antiterroristas en todo el mundo, demostrando su capacidad para actuar y adaptarse a cualquier ambiente.

Como afirma la agencia de noticias EFE, la Fuerza Delta estuvo en la Guerra del Golfo, en misiones de reconocimiento y eliminación de cabecillas iraquíes. También actuó en la captura de Manuel Antonio Noriega en Panamá y participó de forma activa en numerosas operaciones posteriores a los atentados del 11 de septiembre del 2001.