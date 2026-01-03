Trump publica foto de Maduro esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras: “Ya está a bordo”

El presidente estadounidense Donald Trump difundió la primera fotografía del mandatario venezolano Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos.

(COMBO) This combination of file pictures created on January 3, 2026 shows (L) Former US President and Republican presidential candidate Donald Trump speaking at a campaign rally at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, November 1, 2024 and (R) Venezuela's President Nicolas Maduro addressing a press conference with international media at Hotel Eurobuilding in Caracas on September 15, 2025.. Venezuela on January 3, 2026, demanded an emergency meeting of the UN Security Council to discuss the US military strikes on the country, amid uncertainty over the whereabouts of President Nicolas Maduro. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI and Federico PARRA / AFP)

Imagen combinada del presidente Donald Trump y del mandatario venezolano Nicolás Maduro, protagonistas de la reciente operación en Venezuela. (Foto Prensa Libre: Kamil Krzaczynski y Federico Parra / AFP)

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, en una operación que el neoyorquino catalogó como la más grande realizada por su país desde la Segunda Guerra Mundial, luego de haber sido un hazmerreír para todos.

"Estábamos preparados para una segunda oleada. Estábamos listos, y esto era tan letal, tan poderoso, que no tuvimos que hacerlo. Estábamos allí con una armada como nadie había visto antes", agregó Trump sobre sus conversaciones con Maduro en las dos últimas semanas, en las que presuntamente no se llegó a ningún tipo de acuerdo.

"Yo le dije a Nicolás Maduro que tenía que rendirse, y estuvo cerca, pero al final tuvimos que hacer algo que fue realmente mucho más quirúrgico, mucho más poderoso. Este fue un símbolo muy importante", añadió el mandatario republicano unas horas después del ataque realizado en la ciudad de Caracas, donde EE. UU. fue el ganador.

Por último, el magnate habló sobre las personas leales a Maduro: "Si se mantienen leales, el futuro es muy malo, muy malo para ellos. Hay banderas estadounidenses ondeando en las calles, así que creo que tiene muy poco apoyo. Era un dictador que el pueblo odiaba", concluyó Trump, quien ahora gobernará Venezuela temporalmente.

Donald Trump Nicolás Maduro

Trump asegura que Maduro y su esposa están bajo custodia estadounidense en alta mar

Qué pasa ahora en Venezuela: incógnitas tras el ataque de EE. UU. y la detención de Maduro

La primera imagen de Maduro

Mediante una publicación en la red social Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump difundió la primera fotografía del mandatario venezolano capturado por Estados Unidos: “Ya está a bordo del buque US Iwo Jima”, explicó el republicano, debido a que Nicolás Maduro y su esposa van de camino a Nueva York para ser enjuiciados.

Lea más: “Yo nunca había visto algo así”, Trump elogia al Ejército de EE. UU. tras captura de Nicolás Maduro

La fotografía de Maduro publicada por Trump. (Foto Prensa Libre: Truth Social)

