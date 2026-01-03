Trump asegura que Maduro y su esposa están bajo custodia estadounidense en alta mar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y que están en ruta hacia Nueva York, donde —según dijo— serán procesados por delitos relacionados con narcotráfico.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que ambos fueron trasladados inicialmente a la embarcación militar tras un operativo de fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela, realizado durante la madrugada.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima, y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron”, declaró el mandatario estadounidense.

Trump ofreció además detalles sobre el lugar de captura de Maduro, al señalar que el gobernante venezolano se encontraba en una residencia con altos niveles de seguridad, descrita como “más una fortaleza que una casa”, con puertas y estructuras de acero, así como un supuesto “espacio seguro”.

Según su relato, Maduro intentó refugiarse en esa zona blindada, pero la operación fue ejecutada con tal rapidez que no logró hacerlo. Trump indicó que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas incluso para atravesar el acero con sopletes, aunque no fue necesario.

PRESIDENT TRUMP tells 'FOX & Friends Weekend' that Maduro and his wife were first taken to the USS Iwo Jima: "They're on a ship, and they'll be heading into New York... They went by helicopter on a nice flight. I'm sure they loved it." pic.twitter.com/v1FUGPYbTW — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

El presidente estadounidense evitó ofrecer más información antes de una rueda de prensa prevista para este mismo día, aunque subrayó que se trató de una operación “al detalle”, que habría sido ensayada previamente, incluyendo la recreación exacta de la vivienda, con pasillos, escaleras y medidas de seguridad similares.

De acuerdo con medios estadounidenses, el operativo habría sido ejecutado por una unidad de élite de los Delta Force, cuyos miembros —según estas versiones— habrían sacado a Maduro y Flores de la cama y los trasladaron en helicóptero.

Trump afirmó que durante la operación uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, aunque aseguró que no se registraron bajas entre las fuerzas militares estadounidenses.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, indicó que Maduro y Flores serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York, y recordó que desde marzo de 2020 el mandatario venezolano enfrenta una acusación formal por cuatro cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo, presentada por un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente sobre la captura ni el traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores, mientras las declaraciones atribuidas a Trump continúan generando reacciones y tensión política internacional.