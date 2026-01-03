En vivo: Trump confirma ataque “a gran escala” contra Venezuela y dice que han capturado a Maduro

Varias detonaciones y explosiones, acompañadas del sobrevuelo de aviones, se escucharon en la madrugada de este sábado 3 de enero en Caracas, sin que hasta el momento se conozcan detalles. Esto ocurre en momentos en que Venezuela ha denunciado “amenazas” del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de posibles ataques terrestres.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos blancos militares, en una escalada de su campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a esa cadena que Trump ordenó los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas, en las primeras horas de este sábado.

El Gobierno de Venezuela denunció una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos en localidades civiles y militares de Caracas y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, y ordenó el “despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación”.

“Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país”, dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

03 de enero 2026, 03:03h Venezuela acusa a EE. UU. de "agresión militar"

Venezuela acusó a Estados Unidos de una "gravísima agresión militar", tras fuertes explosiones registradas en la madrugada del sábado en Caracas y otras ciudades del país.

El ataque se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, advirtiera sobre incursiones armadas en territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro "están contados".

El gobierno venezolano precisó que Estados Unidos atacó objetivos en los estados Miranda y La Guaira, vecinos de la capital, así como Aragua, a una hora en auto.

"Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", indicó el texto del gobierno.

03 de enero 2026, 03:22h Irán condena "el ataque militar estadounidense" en Venezuela

Irán, que mantiene estrechos vínculos con Venezuela, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense" contra ese país luego que una serie de explosiones sacudieron Caracas y otras ciudades este sábado.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado, que criticó también "la agresión ilegal de Estados Unidos".

La administración estadounidense no ha comentado por el momento estos acontecimientos en Venezuela.

03 de enero 2026, 03:28h Decenas de personas salen de mayor complejo militar venezolano



Decenas de habitantes de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron la madrugada de este sábado este complejo militar después de que la capital venezolana fuera sacudida por una serie de explosiones coincidiendo con informaciones de varios medios de EE. UU. de que Washington ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela.

Una de las explosiones, de las que el Gobierno de Nicolás Maduro acusa a EE. UU., que, por su parte, todavía no se ha pronunciado oficialmente, ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en sectores aledaños, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según constató EFE.

Inmediatamente, habitantes de edificios residenciales dentro de la instalación militar empezaron a bajar por las escaleras, varios de ellos para tratar de salir del lugar, algunos a pie y otros en vehículos, en su mayoría repletos de personas que huían del lugar por temor a nuevas explosiones.

Un militar ordenaba a los conductores apagar las luces de los autos, que hacían cola para salir por una de las principales entradas del complejo militar.

Militares armados y con las botas en la mano por las calles de Caracas tras varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en la base militar de La Carlota.

03 de enero 2026, 03:46h Trump dice que han capturado a Maduro





El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado 3 de enero que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su mujer capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).