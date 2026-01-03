“Nicolás Maduro ha sido capturado”: Donald Trump se pronuncia luego de los ataques contra bases militares en Venezuela

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, se lee en el mensaje escrito por el presidente de Estados Unidos Donald Trump como respuesta a los ataques que se propiciaron la madrugada del 3 de enero en varios estados de Venezuela.

El mandatario estadounidense afirmó que el presidente Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa y trasladado fuera del país.

Los ataques se propiciaron alrededor de las 2 horas en las cercanías de Fuerte Tiuna, La Carlota y otras zonas militares importantes en Venezuela.

Trump afirmó que esta operación “se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos”.

El presidente norteamericano afirmó que próximamente estará brindando más detalles y que brindará una conferencia de prensa a las 11 horas en Mar-a-Lago un club privado ubicado en Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

Mensaje del presidente de Estados Unidos a través de su red social Truth Social. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Al inicio de los ataques, la Embajada de Estadios Unidos en Venezuela había publicado un comunicado en su página oficial en el que indicaba tener conocimiento de “informes de explosiones en Caracas, Venezuela, y sus alrededores”, y recomendó a los ciudadanos estadounidenses que residen en el país resguardarse en sus hogares.

Dicho comunicado recomendó encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que salgan del país de inmediato.

Comunicado del gobierno venezolano

Al inicio del ataque el gobierno de Venezuela publicó un comunicado, replicado por el presidente colombiano Gustavo Petro en el que se indicaba que este acto, “constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”, clasificando el ataque como una gravísima agresión militar por parte de Estados Unidos.

“Tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

En el comunicado, el gobierno venezolano insiste en que el objetivo del ataque “no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”.

Además, hace un llamado a “todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”.

“El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”, indican.