“Nicolás Maduro ha sido capturado”: Donald Trump se pronuncia luego de los ataques contra bases militares en Venezuela

Internacional

“Nicolás Maduro ha sido capturado”: Donald Trump se pronuncia luego de los ataques contra bases militares en Venezuela

Donald Trump afirmó que Estados Unidos ejecutó un ataque a gran escala en Venezuela y que capturó a Nicolás Maduro, mientras el gobierno venezolano denuncia una grave agresión militar.

|

time-clock

(FILES) (COMBO) This combination of pictures created on August 07, 2025 shows US President Donald Trump (L) in Washington, DC, on July 9, 2025, and Venezuelan President Nicolas Maduro (R) in Caracas on July 31, 2024. Powerful explosions, resembling aircraft flyovers, were heard blasting in Caracas on January 3, 2026 at around 2:00 am (0600 GMT), an AFP journalist reported. The sounds of explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a large navy armada in the Caribbean with a stated mission of combatting drug trafficking, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Jim WATSON and Federico PARRA / AFP)

El mandatario estadounidense confirmó la captura del presidente Nicolás Maduro junto a su esposa luego de ataque áero en Venezuela. (Foto Prensa Libre: Jim WATSON and Federico PARRA / AFP)

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, se lee en el mensaje escrito por el presidente de Estados Unidos Donald Trump como respuesta a los ataques que se propiciaron la madrugada del 3 de enero en varios estados de Venezuela.

El mandatario estadounidense afirmó que el presidente Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa y trasladado fuera del país.

Los ataques se propiciaron alrededor de las 2 horas en las cercanías de Fuerte Tiuna, La Carlota y otras zonas militares importantes en Venezuela.

Trump afirmó que esta operación “se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos”.

EN ESTE MOMENTO

A vehicle burns at La Carlota air base in Caracas after a series of explosions on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Operación de EE. UU. en Venezuela: las reacciones internacionales tras explosiones en Caracas

Right
Fire at Fuerte Tiuna, Venezuela's largest military complex, is seen from a distance after a series of explosions in Caracas on January 3, 2026. The United States military was behind a series of strikes against the Venezuelan capital Caracas on Saturday, US media reported. The White House and Pentagon have not commented on the explosions and reports of aircraft over the city. US media outlets CBS News and Fox News reported unnamed Trump administration officials confirming that US forces were involved. (Photo by AFP)

En vivo: Trump dice que ha capturado a Maduro y confirma ataque “a gran escala” contra Venezuela

Right

El presidente norteamericano afirmó que próximamente estará brindando más detalles y que brindará una conferencia de prensa a las 11 horas en Mar-a-Lago un club privado ubicado en Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

Mensaje del presidente de Estados Unidos a través de su red social Truth Social. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Al inicio de los ataques, la Embajada de Estadios Unidos en Venezuela había publicado un comunicado en su página oficial en el que indicaba tener conocimiento de “informes de explosiones en Caracas, Venezuela, y sus alrededores”, y recomendó a los ciudadanos estadounidenses que residen en el país resguardarse en sus hogares.

Dicho comunicado recomendó encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que salgan del país de inmediato.

Comunicado del gobierno venezolano

Al inicio del ataque el gobierno de Venezuela publicó un comunicado, replicado por el presidente colombiano Gustavo Petro en el que se indicaba que este acto, “constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”, clasificando el ataque como una gravísima agresión militar por parte de Estados Unidos.

“Tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

En el comunicado, el gobierno venezolano insiste en que el objetivo del ataque “no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”.

Además, hace un llamado a “todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”.

“El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”, indican.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Lee más artículos de Belinda S. Martínez

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro Tendencias internacionales Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS