CHN prepara modelo para comprar vivienda sin reunir de inmediato el enganche

Miles de familias tienen la capacidad de pagar una mensualidad para una vivienda, pero no logran reunir el dinero necesario para el enganche.

Ante esa realidad, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) trabaja en un plan piloto de leasing habitacional o alquiler con opción a compra que busca convertir el pago del alquiler en un paso previo hacia la adquisición de una casa o apartamento.

La iniciativa fue anunciada durante la presentación de los resultados del programa Mi Primera Vivienda, donde el presidente de la Junta Directiva del CHN, Sergio Silva, explicó que el proyecto se encuentra en la fase final de diseño y podría comenzar a implementarse en los próximos meses.

Según las autoridades, la propuesta está dirigida a personas que tienen ingresos suficientes para cubrir una cuota mensual, pero enfrentan dificultades para ahorrar el enganche mientras continúan pagando renta.

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¿Cómo funcionaría el modelo?

Aunque los detalles definitivos se conocerán cuando el programa sea lanzado oficialmente, el presidente Silva adelantó que la propuesta está dirigida a personas que tienen capacidad para pagar una cuota mensual, pero que no han logrado ahorrar el dinero necesario para el enganche de una vivienda.

El esquema contempla que los interesados sean previamente evaluados y precalificados por el banco. Una vez aprobado ese proceso, podrían mudarse de inmediato a una vivienda mediante un contrato de arrendamiento.

Durante unos meses realizarían pagos mensuales similares a los de una renta tradicional. Ese período serviría para demostrar capacidad de pago y completar los recursos necesarios para el enganche requerido para un crédito hipotecario.

Al finalizar el plazo, el usuario tendría la opción de adquirir el inmueble mediante un financiamiento formal.

“Una vez precalificados, la gente podrá pasarse a la vivienda, alquilarlo durante algunos meses y posteriormente ejercer la opción de compra como un crédito formal” Sergio Silva, presidente de la Junta Directiva del CHN

Más de mil 100 viviendas entregadas con Mi Primera Vivienda

A poco más de un año y medio del su lanzamiento, el programa Mi Primera Vivienda reporta avances en el acceso a vivienda para familias de ingresos bajos y medios, según los directivos.

La iniciativa fue creada en noviembre del 2024 con un fondo inicial de Q500 millones. Actualmente dispone de Q1 mil 891 millones y tiene como objetivo alcanzar Q4 mil millones, para el año 2027, para financiar alrededor de 10 mil viviendas.

Entre los principales resultados destacan más de dos ml 300 expedientes en proceso y más de mil 100 viviendas entregadas. Asimismo, el 79% de los solicitantes pertenece al segmento de hogares con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos, un grupo que históricamente ha enfrentado mayores dificultades para acceder al financiamiento hipotecario.

El programa ofrece tasas finales de entre 5% y 5.5%, financiamiento de hasta 40 años y la posibilidad de complementar ingresos mediante remesas familiares.

Desafíos para ampliar la vivienda social

Pese a los avances, las autoridades reconocen que persisten retos importantes para ampliar el acceso a la vivienda.

Entre ellos figura la limitada oferta de vivienda social, especialmente en áreas cercanas a centros de empleo y servicios. También destacan las dificultades para reunir el enganche, los niveles de endeudamiento de algunos potenciales compradores y la alta informalidad laboral, factores que complican los procesos de evaluación crediticia.

No obstante, las autoridades del CHN señalan que la existencia de mecanismos de financiamiento ha despertado un creciente interés de desarrolladores inmobiliarios por impulsar proyectos de vivienda social tanto en el área metropolitana como en departamentos como Quetzaltenango, Cobán, Zacapa y Chimaltenango.

En este contexto, el plan piloto de leasing habitacional se perfila como una de las nuevas herramientas con las que la institución busca ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda para miles de familias guatemaltecas.