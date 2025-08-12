Mi Primera Vivienda está por alcanzar el 80% de su meta y ofrece 50 proyectos en todo el país

Mi Primera Vivienda está por alcanzar el 80% de su meta y ofrece 50 proyectos en todo el país

Casi el 50% de los proyectos habitacionales del programa Mi Primera Vivienda están ubicados en la Ciudad de Guatemala, ofreciendo una amplia variedad de opciones para quienes buscan adquirir su primera casa en la capital y sus alrededores. Conozco la lista completa en la nota.

una familia joven organizando sus pertenencias en su nueva vivienda

El programa Mi Primera Casa amplió su cobertura: antes solo podían aplicar personas con ingresos de hasta Q15,000 y viviendas valoradas en un máximo de Q617 mil. Ahora, permite ingresos de hasta Q23,838.30 y la compra de viviendas de hasta Q675 mil. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

El programa Mi Primera Vivienda, impulsado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, avanza de manera significativa en su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia para miles de guatemaltecos. 

Este programa, lanzado en noviembre del 2024, busca beneficiar a más de 5 mil 30 guatemaltecos con la entrega de más de mil 258 viviendas.  

Aunque los primeros meses del programa presentaron un ritmo lento, con el paso del tiempo el proyecto ha ganado impulso y actualmente muestra un avance del 80% en el otorgamiento de créditos, según datos recientes del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Avances del programa Mi Primera Casa al 11 de agosto del 2027 

A la fecha, se han otorgado 207 créditos para la adquisición de vivienda, mientras que 793 solicitudes se encuentran en diferentes etapas del proceso de financiamiento en el Crédito Hipotecaria Nacional (CHN). 

Estos números reflejan la consolidación del programa y su impacto en el acceso a la vivienda para las familias guatemaltecas. 

Continuidad y ajustes en Mi Primera Vivienda 

Desde el departamento de Comunicación Social del CHN se informó que se espera la continuidad del programa durante el actual gobierno. 

Durante el primer año, se realizaron ajustes importantes en los requisitos, como la modificación de la cantidad de salarios mínimos considerados y el valor máximo de las viviendas, con el fin de adecuar el programa a las necesidades reales de las familias. 

Por el momento, no se ha confirmado si habrá nuevos requisitos o cambios en el programa para el segundo año. 

Proyectos habitacionales disponibles en Guatemala 

El acceso a una vivienda propia es una decisión importante y que requiere tiempo. Según testimonios recopilados por Prensa Libre, el proceso de decidirse por una vivienda puede tomar al menos siete meses. 

El asesor financiero César Tánchez explica que esta decisión puede extenderse hasta más de un año, ya que implica evaluar factores económicos, ubicación, accesibilidad y otras facilidades. 

Actualmente, el programa cuenta con 50 proyectos habitacionales distribuidos en diferentes departamentos de Guatemala, de los cuales 19 están ubicados en la Ciudad de Guatemala. Esto representa una amplia oferta para quienes desean adquirir su primera vivienda bajo este esquema de financiamiento estatal.

Valor de la viviendaProyectoTipo de viviendaZona, depto o municipioDisponibilidad
Q244,351 – Q326,400Torre AtlánticaApartamentoZona 18, Ciudad de GuatemalaInmediata
Q275,000 – Q575,000Paseo Los BosquesApartamentoSan Juan, SacatepéquezInmediata
Q306,000 – Q498,000Acacias 7ApartamentoZona 7, Ciudad de GuatemalaDiciembre 2025
Q321,503 – Q557,000Torres VivasApartamentoSan Miguel Petapa, GuatemalaJulio 2025
Q322,000 – Q500,000Residencial Los VolcanesCasaSan Juan Sacatepéquez, GuatemalaJunio 2026
Q350,000 – Q370,000III TorresApartamentoZona 3, Ciudad de GuatemalaFebrero 2025
Q350,000 – Q514,000Mirador 12ApartamentoZona 12, Ciudad de GuatemalaFebrero 2025
Q364,000 – Q456,000Vías San RafaelApartamentoZona 18, Ciudad de GuatemalaMarzo 2025
Q368,500 – Q444,000NaosApartamentoVilla Canales, GuatemalaInmediata
Q369,600 – Q477,000Benestare ResidencialesApartamentoChinautla, GuatemalaJulio 2026
Q370,700 – Q535,000Altos de AzacualpillaCasaPalencia, GuatemalaInmediata
Q386,000QuetzaliaapartamentoSan Juan, SacatepéquezJunio 2027
Q411,000 –  Q434,000PrósperaApartamentoZona 3, Ciudad de GuatemalaInmediata
Q430,805 – Q630,680Vistas de BelanovaApartamentoVilla Nueva, GuatemalaDiciembre 2026
Q450,000 – Q515,000Bosques de JalapaCasaJalapa, JalapaJunio 2025
Q450,000 – Q515,000Condado JutiapaCasaJutiapa, JutiapaMarzo 2027
Q455,397 – Q489,117ElevaonceApartamentoZona 11, Ciudad de GuatemalaDiciembre 2025
Q458,000 - Q620,000MiranorteCasaZona 18, Ciudad de GuatemalaInmediata
Q459,600 - Q611,800Cumbres del Pedregal, Torre Cuarzo y Torre JadeApartamentoZona 6, Ciudad de GuatemalaAbril 2025
Q467,200 – Q585,400Torre Villa LuzApartamentoZona 17, Ciudad de GuatemalaInmediata
Q470,000Jardines del EdéncasaSan Juan, SacatepéquezOctubre 2025
Q474,000LiberaTzulapartamentoZona 8, Ciudad de GuatemalaEnero 2026
Q475,000Condado Altavista PalínCasaPalín, EscuintlaJunio 2026
Q477,000 – Q615,000PetápolisApartamentoZona 12, Ciudad de GuatemalaInmediata
Q485,000 – Q600,000Condado San JuanCasaSan Juan Sacatepéquez, SacatepéquezMarzo 2025
Q485,000 – Q605,000Reserva Las VerapacesApartamentoCobán, Alta VerapazAgosto 2025
Q494,000 - Q514,000Mateo 7ApartamentoZona 7,  Ciudad de GuatemalaJulio 2026
Q495,000Condado ChimaltenangoCasaEl Tejar, ChimaltenangoMarzo 2025
Q495,000 – Q675,000Residenciales La PinadaCasaSan Pedro Ayampuc, GuatemalaJulio 2026
Q500,000Residenciales Los BosquesCasaSan Jose Pinula, GuatemalaJulio 2025
Q514,300 – Q643,000GironaApartamentoZona 1, Ciudad de GuatemalaFebrero 2026
Q529,400 – Q557,400Luzea ApartamentosApartamentoSan José Pinula, GuatemalaMarzo 2026
Q537,000 – Q594,000Casa AltaApartamentoVilla Canales, GuatemalaSeptiembre 2025
Q537,000 – Q594,000Prados de MargaritaCasaSanta Catarina Pinula, GuatemalaJulio 2027
Q539,900 – Q559,900Ciudad BerlindoApartamentoZona 8 de Mixco, GuatemalaInmediata
Q546,775Lares 17ApartamentoZona 17, Ciudad de GuatemalaEnero 2027
Q546,875 – Q620,000Reserva del BosqueCasaSan José Pinula, GuatemalaJulio 2025
Q548,308 – Q688,970Rambla Las VictoriasapartamentoZona 1, Ciudad de GuatemalaAño 2027
Q549,800Futura 21ApartamentoZona 21, Ciudad de GuatemalaFebrero 2025
Q550,000Hacienca La Querencia (Fase Serenidad)casaFraijanes, GuatemalaDiciembre 2025
Q556,000AlaraapartamentoSan Miguel Petapa, GuatemalaMarzo 2026
Q574,000 – Q580,000Boulevard SurApartamentoZona 8 de MixcoMayo 2027
Q585,000AltezapartamentoMixco, GuatemalaMarzo 2026
Q585,000 - Q648,000Villas de Santa CatalinaApartamentoVilla Nueva, GutemalaDiciembre 2025
Q586,000Villa ToledoCasaBarberena, Santa RosaMarzo 2026
Q595,000Condado SumpangoCasaSumpango, SacatepéquezMarzo 2026
Q600,000MontemaiorapartamentoVilla Canales, GuatemalaAgosto 2027
Q617,000La Pila de San JoséApartamentoZona 1, ciudad de GuatemalaDiciembre 2026
Q622,000 – Q675,000Bosque Las TapiasApartamentoZona 18, Ciudad de GuatemalaDiciembre 2027

Análisis de proyectos habitacionales en Guatemala

  1. Ciudad de Guatemala
    La capital concentra la mayor cantidad de proyectos, especialmente en varias zonas:
    • Zona 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 21
    • Ejemplos: Torre Atlántica (Zona 18), Acacias 7 (Zona 7), Torres Vivas (Zona 6), Mirador 12 (Zona 12), Gironá (Zona 1) entre otros.
    • Tipos de vivienda: principalmente apartamentos, con algunas casas en áreas como Zona 18.
  2. Departamentos y municipios aledaños y otros
    • Sacatepéquez: San Juan Sacatepéquez y Sumpango con varios proyectos de casas y apartamentos (ej. Paseo Los Bosques, Condado San Juan, Quetzalia).
    • Guatemala (fuera de la capital): Villa Canales, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc, Santa Catarina Pinula, Fraijanes, Villa Nueva, Mixco.
    • Otros departamentos importantes:
      • Jalapa: Bosques de Jalapa (casa).
      • Jutiapa: Condado Jutiapa (casa).
      • Alta Verapaz: Reserva Las Verapaces (apartamentos, Cobán).
      • Chimaltenango: Condado Chimaltenango (casa).
      • Santa Rosa: Villa Toledo (casa, Barberena).
  3. Distribución de tipos de vivienda
    • Mayoría de proyectos son apartamentos, especialmente en la Ciudad de Guatemala y Mixco.
    • Casas disponibles mayormente en municipios periféricos como San Juan Sacatepéquez, Palencia, Jalapa, Jutiapa, San José Pinula, entre otros.
  4. Disponibilidad y rango de precios
    • Los precios oscilan entre Q244 mil 351 y Q688 mil 970, adaptándose a diferentes presupuestos.
    • Algunos proyectos están listos para entrega inmediata, mientras que otros tienen fechas previstas entre 2025 y 2027.

Tener fechas previstas para la entrega de estos proyectos habitacionales representa una oportunidad valiosa para que los guatemaltecos interesados en adquirir su primera vivienda puedan planificar y organizar su proceso de compra con anticipación.

