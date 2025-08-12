Mi Primera Vivienda está por alcanzar el 80% de su meta y ofrece 50 proyectos en todo el país

El programa Mi Primera Vivienda, impulsado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, avanza de manera significativa en su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia para miles de guatemaltecos.

Este programa, lanzado en noviembre del 2024, busca beneficiar a más de 5 mil 30 guatemaltecos con la entrega de más de mil 258 viviendas.

Aunque los primeros meses del programa presentaron un ritmo lento, con el paso del tiempo el proyecto ha ganado impulso y actualmente muestra un avance del 80% en el otorgamiento de créditos, según datos recientes del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Avances del programa Mi Primera Casa al 11 de agosto del 2027

A la fecha, se han otorgado 207 créditos para la adquisición de vivienda, mientras que 793 solicitudes se encuentran en diferentes etapas del proceso de financiamiento en el Crédito Hipotecaria Nacional (CHN).

Estos números reflejan la consolidación del programa y su impacto en el acceso a la vivienda para las familias guatemaltecas.

Continuidad y ajustes en Mi Primera Vivienda

Desde el departamento de Comunicación Social del CHN se informó que se espera la continuidad del programa durante el actual gobierno.

Durante el primer año, se realizaron ajustes importantes en los requisitos, como la modificación de la cantidad de salarios mínimos considerados y el valor máximo de las viviendas, con el fin de adecuar el programa a las necesidades reales de las familias.

Por el momento, no se ha confirmado si habrá nuevos requisitos o cambios en el programa para el segundo año.

Proyectos habitacionales disponibles en Guatemala

El acceso a una vivienda propia es una decisión importante y que requiere tiempo. Según testimonios recopilados por Prensa Libre, el proceso de decidirse por una vivienda puede tomar al menos siete meses.

El asesor financiero César Tánchez explica que esta decisión puede extenderse hasta más de un año, ya que implica evaluar factores económicos, ubicación, accesibilidad y otras facilidades.

Actualmente, el programa cuenta con 50 proyectos habitacionales distribuidos en diferentes departamentos de Guatemala, de los cuales 19 están ubicados en la Ciudad de Guatemala. Esto representa una amplia oferta para quienes desean adquirir su primera vivienda bajo este esquema de financiamiento estatal.

Valor de la vivienda Proyecto Tipo de vivienda Zona, depto o municipio Disponibilidad Q244,351 – Q326,400 Torre Atlántica Apartamento Zona 18, Ciudad de Guatemala Inmediata Q275,000 – Q575,000 Paseo Los Bosques Apartamento San Juan, Sacatepéquez Inmediata Q306,000 – Q498,000 Acacias 7 Apartamento Zona 7, Ciudad de Guatemala Diciembre 2025 Q321,503 – Q557,000 Torres Vivas Apartamento San Miguel Petapa, Guatemala Julio 2025 Q322,000 – Q500,000 Residencial Los Volcanes Casa San Juan Sacatepéquez, Guatemala Junio 2026 Q350,000 – Q370,000 III Torres Apartamento Zona 3, Ciudad de Guatemala Febrero 2025 Q350,000 – Q514,000 Mirador 12 Apartamento Zona 12, Ciudad de Guatemala Febrero 2025 Q364,000 – Q456,000 Vías San Rafael Apartamento Zona 18, Ciudad de Guatemala Marzo 2025 Q368,500 – Q444,000 Naos Apartamento Villa Canales, Guatemala Inmediata Q369,600 – Q477,000 Benestare Residenciales Apartamento Chinautla, Guatemala Julio 2026 Q370,700 – Q535,000 Altos de Azacualpilla Casa Palencia, Guatemala Inmediata Q386,000 Quetzalia apartamento San Juan, Sacatepéquez Junio 2027 Q411,000 – Q434,000 Próspera Apartamento Zona 3, Ciudad de Guatemala Inmediata Q430,805 – Q630,680 Vistas de Belanova Apartamento Villa Nueva, Guatemala Diciembre 2026 Q450,000 – Q515,000 Bosques de Jalapa Casa Jalapa, Jalapa Junio 2025 Q450,000 – Q515,000 Condado Jutiapa Casa Jutiapa, Jutiapa Marzo 2027 Q455,397 – Q489,117 Elevaonce Apartamento Zona 11, Ciudad de Guatemala Diciembre 2025 Q458,000 - Q620,000 Miranorte Casa Zona 18, Ciudad de Guatemala Inmediata Q459,600 - Q611,800 Cumbres del Pedregal, Torre Cuarzo y Torre Jade Apartamento Zona 6, Ciudad de Guatemala Abril 2025 Q467,200 – Q585,400 Torre Villa Luz Apartamento Zona 17, Ciudad de Guatemala Inmediata Q470,000 Jardines del Edén casa San Juan, Sacatepéquez Octubre 2025 Q474,000 LiberaTzul apartamento Zona 8, Ciudad de Guatemala Enero 2026 Q475,000 Condado Altavista Palín Casa Palín, Escuintla Junio 2026 Q477,000 – Q615,000 Petápolis Apartamento Zona 12, Ciudad de Guatemala Inmediata Q485,000 – Q600,000 Condado San Juan Casa San Juan Sacatepéquez, Sacatepéquez Marzo 2025 Q485,000 – Q605,000 Reserva Las Verapaces Apartamento Cobán, Alta Verapaz Agosto 2025 Q494,000 - Q514,000 Mateo 7 Apartamento Zona 7, Ciudad de Guatemala Julio 2026 Q495,000 Condado Chimaltenango Casa El Tejar, Chimaltenango Marzo 2025 Q495,000 – Q675,000 Residenciales La Pinada Casa San Pedro Ayampuc, Guatemala Julio 2026 Q500,000 Residenciales Los Bosques Casa San Jose Pinula, Guatemala Julio 2025 Q514,300 – Q643,000 Girona Apartamento Zona 1, Ciudad de Guatemala Febrero 2026 Q529,400 – Q557,400 Luzea Apartamentos Apartamento San José Pinula, Guatemala Marzo 2026 Q537,000 – Q594,000 Casa Alta Apartamento Villa Canales, Guatemala Septiembre 2025 Q537,000 – Q594,000 Prados de Margarita Casa Santa Catarina Pinula, Guatemala Julio 2027 Q539,900 – Q559,900 Ciudad Berlindo Apartamento Zona 8 de Mixco, Guatemala Inmediata Q546,775 Lares 17 Apartamento Zona 17, Ciudad de Guatemala Enero 2027 Q546,875 – Q620,000 Reserva del Bosque Casa San José Pinula, Guatemala Julio 2025 Q548,308 – Q688,970 Rambla Las Victorias apartamento Zona 1, Ciudad de Guatemala Año 2027 Q549,800 Futura 21 Apartamento Zona 21, Ciudad de Guatemala Febrero 2025 Q550,000 Hacienca La Querencia (Fase Serenidad) casa Fraijanes, Guatemala Diciembre 2025 Q556,000 Alara apartamento San Miguel Petapa, Guatemala Marzo 2026 Q574,000 – Q580,000 Boulevard Sur Apartamento Zona 8 de Mixco Mayo 2027 Q585,000 Altez apartamento Mixco, Guatemala Marzo 2026 Q585,000 - Q648,000 Villas de Santa Catalina Apartamento Villa Nueva, Gutemala Diciembre 2025 Q586,000 Villa Toledo Casa Barberena, Santa Rosa Marzo 2026 Q595,000 Condado Sumpango Casa Sumpango, Sacatepéquez Marzo 2026 Q600,000 Montemaior apartamento Villa Canales, Guatemala Agosto 2027 Q617,000 La Pila de San José Apartamento Zona 1, ciudad de Guatemala Diciembre 2026 Q622,000 – Q675,000 Bosque Las Tapias Apartamento Zona 18, Ciudad de Guatemala Diciembre 2027

Análisis de proyectos habitacionales en Guatemala

Ciudad de Guatemala

La capital concentra la mayor cantidad de proyectos, especialmente en varias zonas: Zona 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 21

Ejemplos: Torre Atlántica (Zona 18), Acacias 7 (Zona 7), Torres Vivas (Zona 6), Mirador 12 (Zona 12), Gironá (Zona 1) entre otros.

Tipos de vivienda: principalmente apartamentos, con algunas casas en áreas como Zona 18. Departamentos y municipios aledaños y otros Sacatepéquez : San Juan Sacatepéquez y Sumpango con varios proyectos de casas y apartamentos (ej. Paseo Los Bosques, Condado San Juan, Quetzalia).

: San Juan Sacatepéquez y Sumpango con varios proyectos de casas y apartamentos (ej. Paseo Los Bosques, Condado San Juan, Quetzalia). Guatemala (fuera de la capital) : Villa Canales, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc, Santa Catarina Pinula, Fraijanes, Villa Nueva, Mixco.

: Villa Canales, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc, Santa Catarina Pinula, Fraijanes, Villa Nueva, Mixco. Otros departamentos importantes : Jalapa : Bosques de Jalapa (casa). Jutiapa : Condado Jutiapa (casa). Alta Verapaz : Reserva Las Verapaces (apartamentos, Cobán). Chimaltenango : Condado Chimaltenango (casa). Santa Rosa : Villa Toledo (casa, Barberena).

: Distribución de tipos de vivienda Mayoría de proyectos son apartamentos , especialmente en la Ciudad de Guatemala y Mixco.

, especialmente en la Ciudad de Guatemala y Mixco. Casas disponibles mayormente en municipios periféricos como San Juan Sacatepéquez, Palencia, Jalapa, Jutiapa, San José Pinula, entre otros. Disponibilidad y rango de precios Los precios oscilan entre Q244 mil 351 y Q688 mil 970, adaptándose a diferentes presupuestos.

Algunos proyectos están listos para entrega inmediata, mientras que otros tienen fechas previstas entre 2025 y 2027.

Tener fechas previstas para la entrega de estos proyectos habitacionales representa una oportunidad valiosa para que los guatemaltecos interesados en adquirir su primera vivienda puedan planificar y organizar su proceso de compra con anticipación.