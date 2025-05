Así avanza Mi Primera Casa: 85 créditos otorgados y 49 proyectos disponibles en mayo del 2025

A casi seis meses del lanzamiento del programa Mi Primera Casa, el interés de la población guatemalteca por adquirir una vivienda propia continúa en aumento.

Según datos recientes del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), hasta la fecha 3 mil 567 personas han visitado alguno de los proyectos habitacionales incluidos en el programa y han manifestado formalmente su intención de compra.

Esta cifra refleja la creciente demanda de soluciones habitacionales accesibles y el avance de una iniciativa que busca facilitar el acceso a una vivienda digna para familias de ingresos medios. El aumento en el número de beneficiarios evidencia el interés sostenido de la población por adquirir una vivienda propia con el respaldo del Estado.





Más de 80 créditos desembolsados hasta mayo de l2025

Según datos del CHN, hasta el 12 de mayo del 2025 se han desembolsado 85 créditos bajo el programa Mi Primera Vivienda. Esta cifra representa un crecimiento significativo si se compara con los primeros meses del proyecto: a finales de enero del 2025 apenas se habían aprobado tres créditos, y solo uno en el primer mes desde su lanzamiento.

Además, los expedientes en proceso también reflejan un incremento sostenido. A finales de enero, se contabilizaban 131 casos en trámite; sin embargo, para mayo ya se registran 597 solicitudes en curso.

Esta tendencia confirma que el programa no solo ha despertado el interés ciudadano, sino que también avanza de acuerdo con los plazos normales que suelen requerirse para adquirir una vivienda, que oscilan entre cuatro y seis meses.

Ajustes en los ingresos para ampliar la cobertura

Uno de los cambios más importantes realizados al programa ocurrió el 25 de abril del 2025, cuando el Gobierno anunció una modificación en los rangos de ingresos permitidos para aplicar al crédito.

Inicialmente, podían aplicar personas o familias con ingresos mensuales de entre uno y cuatro salarios mínimos, es decir, los ingresos mensuales no debían exceder de los Q15 mil y la vivienda no debía costar más de Q617 mil. No obstante, tras detectar una alta demanda de viviendas con valores cercanos a los Q650 mil, se amplió el límite a seis salarios mínimos mensuales, lo que permite que ahora puedan postular personas con ingresos de hasta Q23 mil 838.30 y el valor de la vivienda por Q675 mil.

Este ajuste responde a un hallazgo clave: según comentó Sergio Mario Silva Lorenzana, presidente de la Junta Directiva del CHN en una entrevista con Prensa Libre en enero, muchos guatemaltecos mostraron interés en viviendas que superaban el rango inicial de precios y requerían mayor capacidad de endeudamiento.

Catálogo de proyectos inmobiliarios también crece

Cuando se lanzó el programa, el catálogo incluía 16 proyectos habitacionales aprobados. En las semanas siguientes aumentó a 26, luego superó los 30, y actualmente, al 12 de mayo, el programa cuenta con 49 proyectos inmobiliarios disponibles, lo que brinda más opciones a las personas interesadas en adquirir su primera vivienda.

Todos los proyectos deben estar previamente autorizados por el Fondo para la Vivienda (FHA), y es recomendable que los solicitantes verifiquen que la opción elegida se encuentra en la lista oficial.

Requisitos para aplicar al programa Mi Primera Vivienda

El programa Mi Primera Vivienda está dirigido a personas o familias que no poseen una vivienda propia y desean adquirir una casa nueva. No se permiten inmuebles recuperados ni usados. El valor máximo de la propiedad debe ser de Q667 mil.

Los requisitos generales incluyen:

1. Ingresos y capacidad de pago

Se debe comprobar un ingreso mensual que permita cubrir la cuota sin que esta exceda el 50 % del ingreso total.

El rango de ingresos debe estar entre Q3 mil 973.05 y Q23 mil 838.30.

2. Edad del solicitante

La edad máxima para finalizar el pago del crédito es de 75 años de edad, y el plazo para cancelar la deuda puede extenderse hasta por 40 años.

3. Documentación requerida

Fotocopia del DPI y del NIT.

Recibo reciente de servicios básicos (agua, luz o teléfono).

Constancia original y reciente de ingresos.

Formulario de confirmación de empleo e ingresos, proporcionado por el FHA y firmado por el empleador.

Certificación de Carencia de Bienes Inmuebles, que puede solicitarse en línea ante el Ministerio de Finanzas Públicas.

Solicitud de Resguardo de Asegurabilidad, disponible en el FHA.

Estados de cuenta bancarios de los últimos tres meses, firmados y sellados por un agente bancario.

¿Cómo obtener más información sobre Mi Primera Casa?

Los interesados pueden obtener información detallada a través del sitio web del CHN o acudir directamente a sus agencias.

También pueden consultar el listado actualizado de proyectos habitacionales aprobados y hacer simulaciones de crédito con base en sus ingresos.

El programa Mi Primera Casa en Guatemala representa una oportunidad concreta para que más personas puedan acceder a una vivienda con financiamiento accesible y plazos razonables, en un contexto donde la demanda habitacional continúa en aumento.