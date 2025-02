Crédito Mi Primera Casa: Más de 26 mil guatemaltecos han solicitado información para aplicar al financiamiento 

El acceso a una vivienda propia sigue siendo una de las principales metas para miles de guatemaltecos.

En este contexto, el Programa de Crédito Mi Primera Casa ha despertado un gran interés, con más de 26 mil personas que han manifestado su deseo de acceder a este beneficio.

A pesar de que en los últimos tres meses solo se han entregado tres viviendas, las autoridades defienden el proceso, argumentando que la adquisición de una propiedad requiere tiempo y un estricto cumplimiento de requisitos.

Requisitos y financiamiento del programa

El Gobierno ha destinado un fondo de Q500 millones para la ejecución del programa, con la meta de beneficiar a más de cinco mil personas.

El programa está diseñado para beneficiar a personas con ingresos de entre uno y cuatro salarios mínimos, ya sea de manera individual o como parte de un núcleo familiar. Además, los solicitantes no deben poseer bienes inmuebles y tienen hasta 40 años de plazo para realizar el pago del crédito.

Este proyecto, cuenta con la participación del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), encargado de otorgar los créditos hipotecarios, y del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), que supervisa a los desarrolladores, garantiza el cumplimiento de requisitos y emite seguros para las viviendas.

El desafío de obtener una vivienda

Alexander S., quien adquirió su vivienda en 2020, comenta que le tomó al menos tres meses completar la documentación, recibir la aprobación del resguardo del FHA y realizar el pago del enganche. Este tiempo no incluyó el período en el que decidió elegir el proyecto habitacional, lo cual recuerda que le llevó al menos cuatro meses. Es decir, inició su búsqueda entre noviembre y diciembre de 2019.

Para tomar una decisión, comparó y evaluó diferentes factores, como las distancias al trasladarse de una zona a otra, la seguridad en el área, el acceso a servicios y transporte, las rutas disponibles y, por supuesto, el tráfico —aunque, como señala, en Guatemala prácticamente no hay calle o avenida que se salve de este problema—. En suma, todo el proceso le llevó siete meses.

Según el experto en finanzas personales César Tánchez, la compra de una vivienda representa un logro significativo en la vida, pero también un proceso estresante debido a las implicaciones económicas y los compromisos legales que conlleva. Por ello, aconseja ser "prudentes".

"Antes de tomar una decisión, ahorre durante un año la cantidad correspondiente a la cuota mensual. Este ejercicio demostrará que tiene la capacidad de pago y, además, ese mismo ahorro podría usarse para el pago del enganche". César Tánchez

Tánchez suele recomendar que, antes de tomar una decisión tan importante y con el fin de evitar que el sueño se convierta en pesadilla, se empiece a ahorrar de manera disciplinada. "Es un sueño tener una casa propia, pero no es una decisión que se debe tomar solo porque haya un crédito disponible. Es fundamental analizarlo detenidamente y considerar que, como mínimo, se puede destinar el 30% de los ingresos mensuales a la vivienda" enfatiza César.

Avances y retos del programa Mi Primera Casa

Según Sergio Mario Silva Lorenzana, presidente de la Junta Directiva del CHN, el programa ha permitido identificar nuevas necesidades habitacionales en la población.

Un hallazgo relevante es que el 50% de que han mostrado interés en el programa busca un crédito para construir en terreno propio; este tipo de crédito no está contemplado en este programa pues está diseñado exclusivamente para la compra de vivienda nueva.

Hasta la fecha, 11 mil 616 personas han llenado el formulario de interés. De ellas, 9 mil 675 cumplen con los requisitos de ingresos y de no poseer vivienda previa.

2 mil 995 han visitado proyectos y mostrado interés de compra, aunque muchas de los proyectos habitacionales serán entregadas entre 2026 y 2027.

"La espera prolongada no ha sido del todo negativa", advierte Silva. Algunas inmobiliarias están trabajando con los compradores promesas de compraventa, permitiendo el pago fraccionado del enganche mientras se completan las construcciones. En este proceso, no interviene el FHA o el CHN y tampoco llevan un registro, hasta que llegue el momento adecuado para la entrega de la vivienda.

Situación actual de los expedientes

Aparte de los 2 mil 995 que tienen la intención de compra, hay un grupo de 131 personas que, hasta el 30 de enero de 2025, tienen ya un expediente creado:

54 expedientes entregados al CHN, pero deben completar o corregir algún documento.

52 expedientes completos en análisis del FHA, a la espera del certificado de resguardo.

18 expedientes en etapa de escrituración.

4 expedientes en el Registro General de la Propiedad.

3 créditos desembolsados entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Para agilizar los trámites, se planea habilitar una ventanilla exclusiva del Registro General de la Propiedad (RGP) dentro del edificio CHN para la recepción de los expedientes.

Por otro lado, se está explorando una alianza con la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi) para impulsar proyectos habitacionales en el interior del país.

El programa también ha demostrado ser inclusivo, permitiendo la aplicación de migrantes guatemaltecos, madres solteras y pequeños empresarios. Sin embargo, un desafío pendiente es la inclusión de trabajadores informales, quienes, pese a cumplir con el requisito económico, suelen carecer de la documentación necesaria para acceder al crédito.

Por ejemplo, una persona que se dedica al lavado de vehículos mostró interés en una vivienda, "después de un análisis, se determinó que cumplía con los requisitos económicos, pero se le dificultaba otros requisitos" comenta Silva. Este es un caso que no se había considerado y que, sin duda, debe analizarse a fondo, no solo para este solicitante en particular, sino también para situaciones futuras.

Proceso Encargado Duración del proceso Completar la documentación Solicitante con apoyo del asesor inmobiliario Dependerá del solicitante Entrega de documentación FHA debe analizar y emitir el certificado de resguardo 5-10 días Pago de enganche Solicitante Dependerá del solicitante Escrituración Proyecto inmobiliario 5-15 días Registro de la Hipoteca Registro General de la propiedad 3-5 días Desembolso del crédito Crédito Hipotecario Nacional 2 días Elaboración propia, basada en la entrevista con Sergio Silva, presidente de la Junta Directiva del CHN.

Impacto y proyecciones

De acuerdo con un informe de la Cámara de la Construcción de Guatemala (CCG), entre abril de 2023 y abril de 2024, el FHA emitió 6 mil 743 resguardos de asegurabilidad, lo que equivale a un promedio de 562 viviendas por mes. En el caso del programa Mi Primera Vivienda, se espera colocar alrededor de un mil 258 viviendas en un año, lo que requeriría un avance promedio del 8.59% cada mes (es decir, 108 viviendas).

Si en febrero se completan los 131 expedientes en proceso, el programa alcanzaría un avance del 10.41%.

Sin embargo, para evaluar su verdadero éxito, será necesario analizar su desempeño en el segundo trimestre de operación. Además, contar con cifras concretas sobre la compraventa podría ayudar a medir con mayor precisión el impacto del programa en el acceso a la vivienda en Guatemala.