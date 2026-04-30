Mi Primera Casa: programa se enfoca en solicitantes con ingresos de uno a dos salarios mínimos

El 24 de abril de 2026, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), anunció que superó las mil viviendas financiadas a través del programa Mi Primera Casa.

Desde su lanzamiento el 31 de octubre de 2024, el programa cuenta con un fondo de Q500 millones, diseñado para facilitar la adquisición de vivienda a familias guatemaltecas, con una meta anual de más de 1 mil 200 soluciones habitacionales.

Al 29 de abril de 2026, el banco reporta 1 mil 033 créditos desembolsados, lo que representa un avance frente a los primeros meses de operación.

Perfil de los beneficiarios

Las personas que componen el programa Mi Primera Casa están conformado por solicitantes en distintas etapas del proceso crediticio, no únicamente por quienes ya recibieron el desembolso. De acuerdo con el CHN, este universo integra a 2,189 expedientes.

Distribución porcentual de los beneficiarios

Ingresos, ya sea individual o como núcleo:

49.57% gana entre 1 y 2 salarios mínimos

28.64% percibe entre 2 y 3 salarios mínimos

Edad:

41.43% tiene entre 30 y 39 años

40.87% se ubica entre 20 y 29 años

Estado civil:

79.41% solteros (según DPI)

20.54% casados

Ubicación de los interesados:

Principalmente en los departamentos de Guatemala, Jalapa y Chimaltenango. Aunque esto significa el lugar de residencia actual no necesariamente la ubicación elegida del proyecto.

“Este logro de superar las mil viviendas financiadas confirma que estamos cumpliendo con nuestro propósito institucional. Son mil familias que hoy cuentan con un patrimonio y nuevas oportunidades. En el CHN creemos que cada crédito representa una historia de esfuerzo y futuro: mil casas, mil historias que nos impulsan a seguir ampliando este alcance”. Sergio Silva, presidente del CHN,

En cuanto a ingresos, la mayoría de los beneficiarios se concentra en rangos salariales

5% de enganche, el principal reto

Uno de los principales obstáculos identificados por las autoridades del CHN es la falta de recursos para el enganche, lo que lleva a muchos interesados a optar por proyectos en planos, con entregas previstas para 2027 o años posteriores.

Esto les permite iniciar pagos anticipados mientras completan el monto requerido.

Además, el avance del programa ha evidenciado la necesidad de ampliar la oferta de vivienda social en Guatemala, especialmente fuera del área metropolitana.

A esto se suma la perspectiva del asesor financiero César Tanchez, quien señaló que la decisión de adquirir una vivienda no es inmediata. Según indicó, este proceso puede tomar al menos un año, ya que implica evaluar ubicaciones, organizar finanzas personales y cumplir con las condiciones del crédito.

Un impacto más allá de los números

Para los aspirantes del programa Mi Primera Casa, reunir el enganche —equivalente al 5% del valor total de la vivienda— se mantiene como un requisito clave para avanzar en el proceso crediticio.

En términos prácticos, el monto del enganche varía según el costo del inmueble: en opciones más accesibles puede rondar los Q14 mil, mientras que en proyectos ubicados en sectores habitacionales de mayor ingreso dentro del segmento económico puede alcanzar hasta Q35 mil, incidiendo directamente en la capacidad de compra de los beneficiarios.

No obstante, uno de los principales atractivos del programa es que este aporte inicial resulta más accesible en comparación con los créditos hipotecarios tradicionales, donde los porcentajes exigidos suelen ser más elevados, lo que facilita el ingreso de familias con ingresos limitados.

Autoridades del banco subrayan que cada crédito otorgado representa una oportunidad de desarrollo. Superar las mil viviendas financiadas no solo refleja el crecimiento institucional del programa, sino también el acceso de más familias a un patrimonio propio.

De un arranque lento a un crecimiento sostenido

El inicio del programa estuvo marcado por dudas. A seis meses de su lanzamiento, apenas se habían desembolsado 85 créditos, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores.

En una entrevista en 2025, Sergio Mario Silva Lorenzana, presidente de la Junta Directiva del CHN, explicó que, aunque los desembolsos parecían bajos, los expedientes en trámite ya superaban los 1 mil 500 casos. Detalló que los retrasos respondían a procesos administrativos, cumplimiento de requisitos, pago del enganche y validaciones con otras instituciones como el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA.)

Para diciembre de 2025, el panorama ya mostraba una mejora: 583 créditos desembolsados y 763 en etapas avanzadas, lo que marcó un cambio en la dinámica del programa.

850 viviendas más en camino

El programa mantiene una cartera robusta en proceso. Actualmente, se contabilizan:

459 expedientes pendientes de enganche

91 en fase de escrituración

306 en proceso de completar documentación

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Esto implica que, en los próximos meses, el programa podría alcanzar cerca de 1 mil 900 viviendas entregadas, considerando los casos en etapas más avanzadas.

El ritmo también ha mejorado: el banco reporta un promedio mensual de entre 80 y 100 desembolsos, frente a los apenas 14 mensuales registrados en los primeros seis meses

Fondos revolventes y sostenibilidad del programa

“El esquema financiero de Mi Primera Casa funciona como un fondo revolvente. Cada pago de los beneficiarios permite recapitalizar el programa y ampliar su alcance” explican las autoridades del Banco a este medio.

Es así como, aunque el fondo inicial es de Q500 millones anuales, su sostenibilidad depende de la recuperación de los créditos para tener la capacidad de seguir financiando nuevas viviendas.