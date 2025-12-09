Crédito Mi Primera Casa continuará en 2026, confirma el CHN: qué debe saber para aplicar y sobre el proceso

El Crédito Hipotecario Nacional (CHN) confirmó la continuidad del programa Mi Primera Casa para el 2026, luego de su primer año de ejecución, en el que consolidó una demanda superior a la proyectada. La información fue proporcionada a Prensa Libre por las autoridades del banco estatal.

El programa, que desde el 31 de octubre de 2024 dispone de una bolsa de Q500 millones para apoyar a familias en la adquisición de su primera vivienda, estimaba beneficiar a más de 5 mil 030 guatemaltecos y facilitar el acceso a 1 mil 258 viviendas durante su primer año.

Alcances del primer año

De acuerdo con los datos publicados por el CHN, hasta diciembre de 2025 un total de 4 mil 248 guatemaltecos visitaron proyectos inmobiliarios y mostraron intención de compra.

Los registros públicos al 8 de diciembre de 2025 proyectan la entrega de 1 mil 590 viviendas, distribuidas de la siguiente manera:

583 créditos ya desembolsados.

138 expedientes en etapa de escrituración.

625 expedientes completos, pendientes únicamente del pago del enganche.

244 expedientes con documentos por completar.

Según Sergio Mario Silva Lorenzana, presidente de la Junta Directiva del CHN, el programa ha permitido identificar nuevas necesidades habitacionales. Explicó que algunas inmobiliarias trabajan con los compradores mediante promesas de compraventa, permitiendo el pago fraccionado del enganche mientras concluyen las obras.

En esta etapa, ni el Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA) ni el CHN intervienen hasta que corresponde formalizar la entrega de la vivienda.

Cómo es el proceso

El proceso para acceder al programa Mi Primera Casa se desarrolla en varias etapas coordinadas entre el solicitante, el proyecto inmobiliario, el FHA y el CHN.

Cada fase cuenta con tiempos definidos y responsabilidades específicas que permiten avanzar desde la entrega de documentos hasta el desembolso final del crédito.

Etapa del proceso Encargado Duración estimada Completar la documentación Solicitante y asesor inmobiliario Variable Entrega de documentación y certificado de resguardo FHA 5–10 días Pago de enganche Solicitante Variable Escrituración Proyecto inmobiliario 5–15 días Registro de hipoteca Registro General de la Propiedad 3–5 días Desembolso del crédito CHN 2 días

Viviendas disponibles

El CHN mantiene un catálogo actualizado de proyectos autorizados por el FHA que cumplen con los requisitos del programa.

La lista de viviendas puede consultarse en el sitio oficial del banco: https://www.chn.com.gt/catalogo-mi-primera-casa/

Requisitos para aplicar

Silva Lorenzana indicó que los requisitos continúan siendo los establecidos en abril de 2025:

Ingresos entre 1 y 6 salarios mínimos, equivalentes a un rango aproximado de Q361 mil 547.55 a Q675 mil 418.50.

Valor del inmueble no mayor a Q617 mil.

Carencia de bienes inmuebles.

Capacidad de pago individual o familiar.

El proyecto debe ser habitacional nuevo.

El desarrollador debe trabajar con el Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA).

Quiénes pueden ser beneficiarios

Quienes busquen una vivienda cuyo valor no exceda los 170 salarios mínimos.