Explosiones en Venezuela: videos captan humo y sobrevuelo de aviones durante la madrugada del 3 de enero

Durante la madrugada del sábado 3 de enero se reportaron explosiones y el sobrevuelo de aviones en Caracas y otras regiones de Venezuela.

Según el medio Al Jazeera, la explosión ocurrió en las cercanías de Fuerte Tiuna, una de las principales bases militares en Caracas. Vecinos y periodistas que colaboran con BBC Mundo también han reportado ataques en la base aérea La Carlota.

Además, se informa que las explosiones comenzaron a escucharse pasadas las 2 horas, y que posteriormente Caracas se quedó sin electricidad.

El gobierno venezolano de Nicolás Maduro denunció que el ataque corresponde a una “agresión militar” por parte de Estados Unidos, al que acusa de lanzar ataques contra instalaciones civiles y militares en varios estados, y de declarar emergencia nacional.

Además de Caracas, entre los estados en los que se reportan ataques se encuentran Miranda, Aragua y La Guaira.

Videos difundidos en redes sociales muestran grandes columnas de humo, detonaciones e incluso algunas aeronaves que volaban a poca altura.

Advertencia y recomendaciones de Estados Unidos

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó un comunicado en su página oficial, en el que indica tener conocimiento de “informes de explosiones en Caracas, Venezuela, y sus alrededores”, y recomienda a los ciudadanos estadounidenses que residen en el país resguardarse en sus hogares.

“Venezuela tiene el nivel más alto de alerta de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a los graves riesgos para los estadounidenses, como detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”, indicaron las autoridades estadounidenses, recomendando encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que salgan del país de inmediato.

Reacciones del gobierno venezolano

Mediante su cuenta de X, el presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó el comunicado oficial del gobierno de Venezuela, en el que se indica que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

“Tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

En el comunicado, el gobierno venezolano insiste en que el objetivo del ataque “no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”.

Estas explosiones ocurren en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, iniciadas en agosto, cuando el país dirigido por Donald Trump llevó a cabo decenas de ataques contra supuestos barcos de narcotraficantes en aguas internacionales.

En reiteradas ocasiones, Trump ha acusado a Maduro de fomentar el narcotráfico y la migración hacia Estados Unidos, mientras que Maduro sostiene que el exmandatario busca apropiarse de las reservas de combustibles fósiles del país.