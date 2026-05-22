Gobierno clasifica por siete años información sobre construcción de cárcel El Triunfo en Izabal

El Gobierno clasificó como reservada la información relacionada con el convenio para la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal, según una resolución publicada este viernes 22 de mayo en el Diario de Centro América.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Gobernación mediante la Resolución Ministerial 000290, en la cual se declara bajo reserva el “Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación para la construcción de un centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ‘Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango’”.

De acuerdo con el documento, la reserva tendrá una vigencia de siete años y abarca la totalidad del convenio suscrito el 25 de marzo del 2026.

Gobernación argumentó que divulgar la información podría causar “un serio perjuicio o daño” a las acciones relacionadas con la construcción del centro carcelario, debido a que expondría aspectos vinculados con la seguridad penitenciaria y facilitaría que grupos delictivos identifiquen vulnerabilidades del proyecto.

La resolución señala que la difusión de la información podría poner “en alto riesgo” la construcción del centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad y afectar estrategias de prevención, investigación y persecución del delito.

El acuerdo también establece que las autoridades responsables de resguardar la documentación serán la Subdirección Administrativa de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, la Dirección de Planificación y la Dirección General del Sistema Penitenciario.

En la misma edición del Diario de Centro América también fue publicado el Acuerdo Gubernativo 78-2026, mediante el cual el Ministerio de Finanzas Públicas aceptó a favor del Estado la donación de la finca donde se prevé construir la prisión.

Según el acuerdo, el inmueble fue entregado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y está ubicado en el lote denominado Las Quebradas, en Morales, Izabal.

La propiedad está inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central bajo el número 3737, folio 78 del libro 45 de Grupo Norte y fue valorada en Q66.5 millones.

El acuerdo añade que la finca quedará adscrita al Ministerio de Gobernación para apoyar las funciones jurisdiccionales de esa cartera.

El terreno fue extinguido a un narcotraficante que posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, según información oficial divulgada previamente por las autoridades.

El proyecto de la cárcel El Triunfo ha sido impulsado por el Gobierno de Bernardo Arévalo como parte de su estrategia de combate contra estructuras criminales y pandillas; sin embargo, la construcción permanece detenida por un amparo judicial.

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