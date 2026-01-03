Explosiones y sobrevuelos agitan Caracas; Venezuela habla de agresión extranjera

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se registraron durante la madrugada de este sábado 3 de enero en Caracas, según constataron periodistas de la AFP en la capital venezolana.

El Gobierno de Venezuela denunció una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas. Asimismo, ordenó “el despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

Los estallidos ocurrieron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump —quien ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe— mencionara la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro “están contados”.

Imágenes no verificadas, compartidas en redes sociales, muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos que permitan ubicar con exactitud el lugar de los estallidos, que parecerían haber ocurrido en el sur y el este de la ciudad.

A las 2.38 horas (6.38 GMT), una nueva explosión se sintió en la capital, mientras continuaba el sobrevuelo de aeronaves.

“Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones”, relató a la AFP Francis Peña, comunicadora de 29 años que reside en el este de Caracas.

“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, dijo una pensionada de 67 años que pidió el anonimato. “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, agregó la mujer, quien vive en un barrio cercano a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

También en las cercanías de Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, residente de El Valle, afirmó que “está sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos”. “Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí”, agregó.

Varios aviones continúan sobrevolando la ciudad.

Medios locales y usuarios en redes sociales han reportado explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros.

También se han informado detonaciones en otras zonas del país, como La Guaira (norte, cercana a Caracas), Higuerote (estado de Miranda), así como Maracay, capital del estado de Aragua (norte). Testigos dijeron a EFE que las detonaciones se sintieron cerca del puerto de La Guaira y que estremecieron paredes, vidrios y camas de los edificios aledaños.

Maduro ordena despliegue militar

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".

"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada".

Como parte de este mismo decreto anunció el despliegue militar y policial.

Este hecho constituye "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", añadió el Gobierno al alertar que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".

Además, dijo que se reserva el derecho a ejercer el "legítimo" derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela.



El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera.https://t.co/SKpEf2ZF8T — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026