Tras difusión de video, PNC da seguimiento a incidente entre conductores registrado en bulevar Liberación

Luego de la viralización de un video que muestra un incidente entre dos conductores en el bulevar Liberación, en cercanías del sector El Trébol, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que inició una investigación para realizar las indagaciones correspondientes.

La institución informó que las diligencias continúan en desarrollo. Por su parte, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala confirmó que cuenta con grabaciones de cámaras de vigilancia que registraron el hecho.

Aunque no existe ninguna denuncia formal presentada hasta el momento, la PMT indicó que tiene documentado el incidente ocurrido el sábado 30 de mayo de 2026, alrededor de las 16.30 horas.

"Hemos revisado los materiales audiovisuales y estamos en espera de reunir información que en algún momento pueda servir para evitar que estos hechos se repitan en la ciudad", indicó Amílcar Montejo, portavoz de la PMT.

En las imágenes se observa una maniobra de incorporación entre dos vehículos que derivó en una colisión y posteriormente en un desplazamiento conjunto de ambos automóviles por varios metros, en una vía con alta circulación vehicular.

El video se difundió ampliamente en redes sociales. Entre los comentarios, algunos usuarios señalaron que la grabación reflejaba el nivel de frustración que puede generar la falta de educación y cortesía vial entre conductores.

"Debemos ser más solidarios en la utilización de la vía pública. Es un tema de cortesía y respeto para mejorar la condición del tránsito. Los conductores deben considerar las condiciones para incorporarse de una vía a otra. Es pedir vía y esperar a que otro ceda el paso para evitar este tipo de percances", expuso Montejo.

Más allá de las responsabilidades que puedan determinar las autoridades, el incidente vuelve a poner sobre la mesa cómo la congestión vehicular, el estrés y la intolerancia pueden escalar rápidamente en las calles.

Especialistas han advertido que estos episodios no solo afectan la movilidad, sino que también reflejan el impacto que el tránsito tiene sobre la salud mental y el comportamiento de los conductores.

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