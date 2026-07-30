Hamacas en aeropuertos de Estados Unidos: sugerencia de la TSA genera polémica sobre seguridad y convivencia

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés) recomendó a los viajeros llevar hamacas a los aeropuertos de Estados Unidos para descansar durante escalas largas, una sugerencia que desató un debate sobre la etiqueta y la seguridad en las terminales aéreas.

La publicación se efectuó con motivo de la celebración del Día Nacional de la Hamaca, que se conmemora cada 22 de julio.

La discusión sobre la polémica propuesta se centró en dos aspectos: la convivencia en espacios compartidos y la diferencia entre lo que la TSA permite llevar para pasar sin problemas los controles de seguridad y lo que cada aeropuerto autoriza en sus instalaciones.

“Nadie dijo que no se pudiera llevar una hamaca al aeropuerto”, dice el mensaje de la TSA, que recomendó consultar con la administración de cada terminal aérea antes de colgarla.

“Para reducir la tensión o evitar un altercado con el aeropuerto, consulte con ellos sobre dónde puede y dónde no puede colgar su equipo para la siesta”, dice el mensaje.

Sin embargo, la publicación de la TSA dio paso a varias interrogantes, como si está permitido transportar hamacas como equipaje y si se pueden usar en una sala de embarque o en un pasillo.

Usuarios de redes sociales interpretaron la publicación como una invitación a “acampar” dentro de las terminales aéreas, mientras que otros señalaron que la TSA no administra el uso del espacio en los aeropuertos, sino que establece qué objetos pueden atravesar los puntos de control y bajo qué condiciones.

Diane Gottsman, experta en etiqueta y fundadora de The Protocol School of Texas, cuestionó el uso de hamacas como forma de “acampar” en un espacio compartido y de circulación constante. “Pasar el control de seguridad con la hamaca propia con el único propósito de acampar no es una muestra de consideración hacia los demás en un espacio público reducido”, dijo en declaraciones al medio Fox News Digital.

Gottsman añadió que un aeropuerto no es un ámbito privado, sino un entorno donde confluyen personas con necesidades distintas, equipaje y tiempos de espera variables, por lo que considera que la ocupación de espacio podría generar incomodidad para otros viajeros.

Nobody said you couldn’t bring a hammock to the airport. To reduce tension, or to avoid having a falling out with the airport, check with them about where you can and can’t hang your napping apparatus. pic.twitter.com/1t5hGRrv7T — TSA (@TSA) July 22, 2026

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