Ricardo Castillo Sinibaldi: expansión del Irtra continuará con nuevos proyectos, después de Xetulhá

La inauguración de Xetulhá marca la mayor inversión reciente del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra), con una inversión de Q700 millones. Sin embargo, para la institución el objetivo no es recuperar ese capital, sino ampliar la oferta recreativa para los trabajadores y población guatemalteca.

En entrevista con Prensa Libre, Ricardo Castillo Sinibaldi explica las diferencias entre Xetulhá y Xocomil, el esquema de cobro del nuevo parque, las medidas de seguridad implementadas y los proyectos que el Irtra prevé desarrollar durante la próxima década.

¿Cuál es la principal diferencia entre Xetulhá y Xocomil? ¿Por qué construir un segundo parque en lugar de ampliar el existente?

La diferencia está en la arquitectura, en los juegos y en la forma de recrearse. Xetulhá es un parque de nueva generación, con atracciones distintas que vienen a complementar la oferta de Xocomil. Aunque tengan nombres diferentes, la diversión forma parte del mismo complejo.

Además, la calle que divide ambos terrenos hacía imposible integrarlos físicamente, por lo que también se optó por una administración diferente.

¿Cómo funcionará el acceso para los afiliados al Irtra?

Los afiliados podrán ingresar gratuitamente con su carné, pero el uso de los juegos acuáticos tendrá un costo adicional, aunque será "sumamente bajo". Esa es una diferencia importante respecto a Xocomil, donde las atracciones están incluidas en el ingreso.

El parque tendrá capacidad para unas 10 mil personas. ¿Cómo garantizarán la seguridad en las atracciones?

La primera garantía es elegir proveedores que cumplan con todos los requisitos técnicos para fabricar los juegos. Luego viene la instalación, que debe realizarse con profesionales especializados.

Antes de abrir al público, además, un experto internacional revisa la instalación, el diseño de los juegos y los accesos para verificar que todo cumpla con los estándares de seguridad.

"Podemos dar una garantía casi del 100% de que los juegos no van a tener accidentes".

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El proyecto requirió una inversión de Q700 millones. ¿En cuánto tiempo esperan recuperar ese dinero?

No pensamos en recuperar la inversión. Los patronos financiamos estos proyectos para que los trabajadores tengan lugares de recreación de primera categoría.

Precisamente por eso los parques mantienen tarifas accesibles: el cobro busca cubrir únicamente los costos de operación y funcionamiento, no recuperar el capital invertido.

Durante la inauguración mencionó que ya trabajan en nuevos proyectos. ¿Cuáles son?

No me gusta fijar fechas porque siempre pueden surgir atrasos, pero sí puedo decir cuáles son los proyectos.

Tenemos previsto construir un centro de convenciones con capacidad para 15 mil personas, ampliar el hotel con 500 habitaciones adicionales y desarrollar un nuevo parque temático que se llamará "Mi Finca". Son proyectos pensados para ejecutarse durante los próximos diez años.

Vista aérea de toboganes del parque temático del Irtra Xetulhá en Retalhuleu. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila).

¿Qué avances presenta el proyecto de Agua Caliente?

Es un proyecto complejo porque se desarrolla en un terreno muy accidentado. Ya contamos con el diseño y estimamos un avance cercano al 40%.

Actualmente se instala un teleférico, el primero de este tipo dentro de un parque del Irtra, además de una montaña rusa diseñada para zonas montañosas. La expectativa es que el teleférico quede instalado en aproximadamente dos meses, aunque todavía no estará abierto al público.

Esperamos que para finales del próximo año el proyecto tenga alrededor del 60% de avance y que al menos la mitad de sus instalaciones ya esté en operación.