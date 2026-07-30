Irtra invierte Q700 millones en Xetulhá y atribuye su crecimiento a la transparencia y la autonomía

La inauguración del parque acuático Xetulhá, desarrollado por el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra), representa una inversión de Q700 millones, con la que la institución busca fortalecer el turismo nacional, generar empleo y consolidar a Retalhuleu como uno de los principales destinos turísticos del país.

Durante el acto inaugural, el presidente de la Junta Directiva del Irtra, Ricardo Castillo Sinibaldi, informó que el proyecto permitirá crear 500 nuevos empleos permanentes, con lo que la institución alcanzará una plantilla cercana a seis mil trabajadores.

Añadió que el parque fue construido con tecnología de nivel internacional, tiene capacidad para recibir hasta 10 mil visitantes y aspira a convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de América Latina.

Transparencia y rendición de cuentas, pilares del crecimiento

Más allá de la inversión, Castillo Sinibaldi aseguró que la expansión del Irtra durante más de seis décadas ha sido posible gracias a un modelo de gobernanza basado en la autonomía administrativa, la certeza jurídica y la rendición de cuentas.

El directivo recordó que, desde la creación del Irtra en 1962, la Junta Directiva quedó integrada por representantes del sector empresarial, los trabajadores y el Gobierno, pero con independencia para tomar decisiones sin depender de los cambios de administración.

"Los cambios vienen a destruir organizaciones oficiales. Nosotros logramos que la institución mantuviera su independencia y hoy, 64 años después, sigue funcionando con absoluta libertad", afirmó Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del Irtra.

También indicó que la institución opera con recursos propios y que todos los aportes efectuados por el sector privado han sido reinvertidos en infraestructura y nuevos proyectos.

"Todo lo que ha contribuido el sector privado para hacer las instalaciones del Irtra está invertido. La operación la generamos nosotros siendo eficientes y creativos", señaló Castillo Sinibaldi.

Como parte de ese modelo de administración, destacó que el Irtra no ha recibido reparos de la Contraloría General de Cuentas y mantiene controles financieros permanentes.

"No nos robamos el dinero. Todo lo tenemos al día. Sabemos en qué se gasta, cuánto ingresa y, al final del año, pagamos todas nuestras cuentas y a todos nuestros proveedores. Eso demuestra que en Guatemala se pueden hacer bien las cosas", expresó Ricardo Castillo Sinibaldi.

Según el presidente de la Junta Directiva, la combinación de autonomía, transparencia y buena administración ha permitido convertir al Irtra en una institución sostenible y mantener un programa continuo de inversiones de gran escala.

Se llevaron a cabo actos especiales durante la inauguración del nuevo parque acuático Xetulhá en el Irtra de Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Proyectan nuevas inversiones

La inauguración de Xetulhá no representa el cierre de la expansión del Irtra. Ricardo Castillo Sinibaldi adelantó que la institución ya trabaja en nuevos proyectos para ampliar su oferta turística y fortalecer su posición como uno de los principales complejos recreativos de la región.

Entre las iniciativas mencionó la construcción de un centro de convenciones, el desarrollo de más hoteles y nuevos espacios para impulsar el deporte internacional, con el objetivo de incrementar la capacidad para recibir visitantes nacionales y extranjeros.

"Queremos hacer un centro de convenciones, queremos hacer más hoteles, queremos impulsar el deporte internacional", indicó Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del Irtra.

El directivo agregó que la institución cuenta con las reservas financieras necesarias para continuar ejecutando estos proyectos y reiteró que el modelo de administración basado en la autonomía, la eficiencia y la reinversión de los recursos permitirá sostener el ritmo de crecimiento en los próximos años.

Arévalo destaca impacto económico del proyecto

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, afirmó que la apertura de Xetulhá fortalece la estrategia para diversificar la oferta turística del país y posicionar a Guatemala como un referente regional en turismo de parques.

El mandatario indicó que el país ha incrementado la llegada de visitantes internacionales durante los últimos dos años y consideró que proyectos como el del Irtra amplían la oferta para atraer turistas de Centroamérica, México, Colombia y otros mercados.

Arévalo destacó que los 500 nuevos empleos permanentes representan oportunidades para cientos de familias y señaló que, en conjunto, las operaciones del Irtra sostienen aproximadamente 6 mil 800 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Además, indicó que alrededor de los parques del Irtra se ha desarrollado una red de 47 hoteles, con más de 800 habitaciones, lo que evidencia el impacto del turismo en la economía local.

"El turismo de parques trae visitantes que se hospedan en hoteles, consumen en restaurantes y participan del comercio de las comunidades donde estos proyectos se instalan", afirmó Bernardo Arévalo, presidente de la República.

Según el gobernante, este tipo de inversiones dinamiza las economías locales, impulsa el empleo formal y genera mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades.

La ceremonia de inauguración cuenta con la participación de el presidente @BArevalodeLeon el presidente del Irtra, Ricardo Castillo y representantes de las diferentes cámaras, entró otras autoridades. pic.twitter.com/43zfdfwgja — Glenda Burrion (@gburrion_PL) July 30, 2026

Inversión privada y certeza para atraer proyectos

Durante su discurso, Arévalo vinculó la inauguración del parque con otras inversiones ejecutadas en Retalhuleu, como el Corredor de las Flores o la autopista Xochi, al considerar que la infraestructura facilita el acceso a los destinos turísticos y fortalece el desarrollo regional.

En ese contexto, aseguró que el Gobierno continuará promoviendo condiciones para atraer inversión mediante el fortalecimiento institucional.

"Seguiremos fortaleciendo la institucionalidad que da certeza, reglas claras e infraestructura para que más guatemaltecas y guatemaltecos prosperen aquí, en su tierra", expresó Bernardo Arévalo.

Al cierre de su intervención, sostuvo que la coordinación entre inversión privada, trabajadores e instituciones beneficia al país.

"Cuando la empresa privada invierte con responsabilidad, cuando los trabajadores entregan lo mejor de sí y cuando el Estado crea las condiciones para que todos puedan desarrollarse con equidad, no gana un sector, gana Guatemala", concluyó el mandatario.