VÍDEO: “La comunidad debe estar convencida del tipo de turismo que se busca en un lugar”

La playa El Paredón, ubicada en el municipio de Sipacate, Escuintla, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y a unas dos horas y media en vehículo, ha cobrado relevancia en los últimos años por su arena negra de origen volcánico. Además, es uno de los principales destinos del país para la práctica del surf, debido a las características de su oleaje.

Para Juan Pablo Nieto, consultor privado y experto en turismo, El Paredón comenzó a desarrollarse de manera orgánica; sin embargo, considera que aún carece de un ordenamiento territorial, un plan de inversión y una estrategia de desarrollo turístico que permitan impulsar su crecimiento de forma integral.

A su juicio, este destino requiere un modelo que involucre a la comunidad, a los empresarios locales y a las instituciones públicas, con el objetivo de atraer inversiones. "Necesitamos saber qué tipo de turismo y desarrollo buscamos y qué les vamos a ofrecer a quienes estén interesados en invertir", comentó.

Estas declaraciones se dieron durante La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene, en el que también participó Nery Eliezar Reyes, presidente de la Cámara de Comercio Filial Escuintla.

Nieto añadió que, además de incentivos fiscales, los inversionistas buscan certeza jurídica sobre la propiedad y el uso de la tierra, especialmente en las zonas costeras. Asimismo, señaló que valoran el apoyo de los gobiernos locales en aspectos como el saneamiento, el abastecimiento de agua potable y carreteras en buen estado.

"Todo el apoyo y soporte que pueda tener un inversionista y que le pueda dar valor adicional hará más fácil que vengan visitantes. Eso es lo que más buscan, más que los incentivos fiscales", afirmó.

Ordenamiento territorial, el punto de partida

Para Reyes, el desarrollo turístico debe comenzar con una planificación del territorio encabezada por las municipalidades. "Son las encargadas de tener un ordenamiento territorial, un estudio de impacto y definir dónde se pueden concentrar hoteles, comercios y áreas recreativas para los visitantes. Es lo más importante que se debe empezar a concientizar", expresó.

Añadió que el crecimiento de El Paredón ha sido impulsado, en parte, por la difusión que ha tenido en redes sociales, lo que ha incrementado el flujo de visitantes. "Ya se está volviendo un fenómeno porque, por medio de las redes sociales, se da a conocer y esto hace que sigan llegando visitantes, pero hay que preguntarse qué experiencia tienen cuando llegan", indicó.

Además, Reyes consideró que la municipalidad debe liderar el proceso de planificación con el acompañamiento del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y otras instituciones para, posteriormente, facilitar la llegada de inversión. "La municipalidad tiene que garantizar seguridad para que el visitante esté seguro cuando esté de visita. Eso es lo más importante para empezar", señaló.

Reducir trámites

Nieto indicó que uno de los primeros pasos consiste en identificar a todos los actores involucrados y revisar la normativa aplicable al territorio para determinar qué aspectos pueden facilitarse.

"Hay que identificar quiénes son los actores involucrados, hacer un inventario de las legislaciones y normas aplicables y ver cuáles son las cosas que hay que hacer viables", explicó.

También propuso simplificar los procesos administrativos mediante una ventanilla única para proyectos turísticos. "El inversionista no tiene que llegar a tocar la puerta de todas las instituciones para hacer un trámite. Puede haber una ventanilla única para las inversiones turísticas donde acceda a toda la información, conozca las tasas que debe pagar y exista claridad en los procedimientos", afirmó.

Además, subrayó la importancia de identificar las vulnerabilidades del territorio antes de promover nuevas inversiones. "Es un territorio muy sensible ambientalmente. Hay que garantizar la seguridad y protección del turista, de la población y del entorno natural", comentó.

Un crecimiento acorde con cada destino

Nieto explicó que distintos polos turísticos del país han seguido procesos de desarrollo diferentes. Mencionó que destinos como Antigua Guatemala y el lago de Atitlán crecieron impulsados por incentivos a la inversión en décadas pasadas, mientras que otros han evolucionado de forma espontánea.

También señaló que algunos destinos con alta sensibilidad ambiental han comenzado a recibir una gran cantidad de visitantes tras viralizarse en redes sociales, sin contar con la infraestructura necesaria.

"Hemos cometido algunos errores por promover destinos con alta sensibilidad natural. Un influencer llega, el lugar es hermoso, pero muchas veces no está preparado para recibir ese volumen de visitantes", indicó.

Como contraste, mencionó el desarrollo del área de Guatemágica, donde la inversión privada se incrementó a partir de la presencia de los parques del Irtra. "Los empresarios vieron una oportunidad, comenzaron a invertir y a absorber lo que los parques del Irtra no podían aceptar en términos de hotelería", afirmó.

En el caso de El Paredón, consideró que el crecimiento debe responder a las características del ecosistema. "Tenemos que manejarlo de otra manera, más responsable; lento, pero seguro, para generar los beneficios que queremos sin perjudicar el entorno natural", afirmó.

Ruta a seguir

Para Nieto, algunos municipios ya cuentan con planes de desarrollo territorial, pero su implementación depende del liderazgo de los actores locales. "Algunas veces estos planes se quedan parados porque no hay un liderazgo local que impulse su desarrollo e implementación", afirmó.

Explicó que este liderazgo puede provenir de la municipalidad, del sector empresarial o de la propia comunidad, ya que se trata de un proceso que requiere continuidad y una visión de mediano y largo plazo.

Asimismo, destacó que el involucramiento de los habitantes es un elemento indispensable para consolidar un destino turístico. "También hace falta convencimiento de la comunidad. Si la comunidad no está de acuerdo o no le ve un interés verdadero al turismo, aunque mucho se haga desde la institucionalidad, el destino no se va a desarrollar", indicó.

Añadió que la participación de la población también implica mantener el ornato, cuidar los espacios públicos y capacitarse para ofrecer servicios turísticos. "Desde cuidar sus calles, el ornato, no tirar basura, hasta tener la disposición de aprender, capacitarse y tecnificarse para ser un buen bartender, un buen mesero o una buena ama de llaves", ejemplificó.

Reyes señaló que la infraestructura vial continúa siendo uno de los principales retos para el desarrollo de nuevos destinos turísticos. "Es una responsabilidad del Gobierno central poner atención a la infraestructura vial, porque sin eso no caminamos ni nosotros ni el comercio, menos el turismo", expresó.

Indicó que muchos atractivos naturales reciben principalmente visitantes locales debido a las dificultades de acceso y a la falta de servicios turísticos que permitan ampliar su oferta.

Asimismo, consideró que, además de elaborar un plan de desarrollo para El Paredón, pueden impulsarse acciones paralelas, como programas de capacitación, jornadas de limpieza y una cartera de proyectos que permita atraer inversión. "No es nada más tener el plan. Si ya tenemos el plan, ahora hay que definir qué queremos hacer y cuáles son esos proyectos que permitan atraer las inversiones", enfatizó.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.