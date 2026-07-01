Vídeo: “Tenemos que saber tratar al turista que viene a Guatemala”

Guatemala cuenta con diversos atractivos turísticos, como playas, volcanes, centros históricos y una variada gastronomía, que atraen a miles de turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, especialistas consideran que existen diversos aspectos que deben fortalecerse para consolidar los destinos y ofrecer experiencias de mayor calidad a los visitantes.

Uno de los aspectos más visibles es el estado de las carreteras que conectan los distintos destinos. No obstante, también existen factores complementarios que inciden en la experiencia del turista y que, en ocasiones, pasan desapercibidos.

Entre ellos figuran la seguridad, la señalización, la conectividad, el manejo de desechos, la disponibilidad de información turística, la accesibilidad para personas con discapacidad y la capacitación de quienes prestan servicios en los destinos.

Estos asuntos fueron abordados durante La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene, transmitido todos los lunes por Guatevisión, en el que participaron Aura Marina Figueroa, presidenta de la Asociación Nacional de Turismo Rural de Guatemala (Asoturgua), y Pablo Alarcón, experto en turismo sostenible.

Según Alarcón, entre los principales desafíos que enfrenta el país destacan el manejo de los residuos sólidos, la conectividad terrestre y aérea, así como la necesidad de facilitar el acceso a los distintos destinos turísticos. "Es un tema que debemos trabajar bastante. Hay solo dos aeropuertos principales y otros secundarios. Debemos ofrecer una conectividad adecuada", comentó.

Por su parte, Figueroa señaló que el desarrollo del turismo también requiere fortalecer las capacidades de quienes reciben a los visitantes. "Tenemos que saber tratar al turista, saber darle una bienvenida, información correcta y mantener nuestra identidad cultural sin perder los estándares de calidad", afirmó.

Añadió que la profesionalización del sector resulta determinante para mejorar la experiencia del visitante. "La parte de capacitación y de profesionalización es muy importante para que esa experiencia de verdad se convierta en algo memorable, positivo y no en una mala experiencia que yo vaya a repetir después", expresó.

Alarcón explicó que uno de los principales retos consiste en definir el mercado objetivo de cada destino, en lugar de intentar atender por igual a todos los turistas. "Hay que tener claro cuál es el nicho al que estamos atendiendo. Siento que hemos perdido el norte o no lo hemos tenido claro. No basta con atender a cualquiera. Debería estar bien claro a quién nos vamos a dedicar o qué vamos a ofrecer", señaló.

Indicó que comprender quién es el visitante permite diseñar experiencias acordes con sus expectativas y con las características propias de cada lugar, en lugar de ofrecer servicios generalizados que no necesariamente responden a las necesidades de quienes llegan al destino.

El tráfico modifica las decisiones de viajar

Alarcón explicó que, cuando el tiempo de desplazamiento supera aproximadamente las dos horas, los viajeros suelen modificar sus planes. "Si yo me desplazo dos horas para llegar a un lugar, todavía vale la pena ir y regresar. Si me tardo más, generalmente no vale la pena y busco un lugar donde hospedarme", explicó.

Indicó que este comportamiento puede observarse en distintos corredores turísticos del país y que las dificultades de tránsito alteran esa dinámica. Como ejemplo mencionó el caso de Antigua Guatemala, donde los tiempos de traslado pueden extenderse considerablemente. "Si yo me tardo más de dos horas para llegar, ya no tengo ganas de ir o busco dónde hospedarme para que valga la pena la experiencia", señaló.

Figueroa aseguró que el congestionamiento vehicular ya tiene efectos en algunos destinos turísticos. Según indicó, empresarios del sector en Tecpán, Antigua Guatemala y municipios cercanos les han reportado una disminución en la llegada de visitantes.

"Hemos tenido gente que nos ha dicho que han tenido una baja de entre 30% y 50% en la visitación debido al tráfico y al embudo que se forma en el sector de San Lucas. Cuando el tráfico es intenso, simplemente la gente no llega y cancela muchas reservas", afirmó.

Añadió que también han recibido reportes de una disminución en la visitación hacia Retalhuleu por el estado de las carreteras y hacia las Verapaces, donde algunos operadores han registrado descensos de entre 30% y 40% para la temporada de Semana Santa.

La percepción de seguridad también forma parte de los factores que influyen en la decisión de viajar. "Muchas de nuestras carreteras tienen tramos oscuros, tramos no poblados y eso afecta. Si no se percibe seguridad, simplemente la gente no viaja o trata de viajar solo de día", comentó.

Coordinación entre instituciones

Alarcón consideró que uno de los principales desafíos es fortalecer la gobernanza del sector. "El principal problema es que haya una adecuada gobernanza, que los diferentes actores se puedan coordinar para trabajar conjuntamente", indicó.

Además, señaló que el fortalecimiento del turismo depende de la participación coordinada del Gobierno central, las municipalidades, las comunidades y el sector privado. "La gestión integral viene desde el Gobierno central, los gobiernos locales y municipales, llegando hasta las personas que son los protagonistas. No hay una adecuada comunicación entre ellos", afirmó.

Añadió que el turismo funciona como una cadena de valor en la que todos los actores participan en la experiencia del visitante. "Todos somos eslabones de una misma cadena, pero por donde se rompe, ahí es donde la experiencia se arruina", explicó.

Por su parte, Figueroa señaló que el sector privado también debe asumir un rol activo en el desarrollo de los destinos. "Necesitamos tomar conciencia y cambiar esta mentalidad de esperar que el Gobierno nos dé, sino que nosotros, como sector privado, debemos asumir la responsabilidad de organizarnos, trabajar, conservar, pedir lo que se necesita, pero también aportar", expresó.

Agregó que una de las acciones que podrían fortalecer la gestión local sería la creación de oficinas de turismo en las municipalidades, lo que contribuiría al desarrollo de corredores turísticos y a diversificar la oferta en distintas regiones del país.

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